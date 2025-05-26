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Погода влаштовує випробування — чого чекати жителям Львова завтра

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Дата публікації: 26 травня 2025 17:44
Погода у Львові 27 травня - якою буде погода завтра
Люди гуляють під дощем. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 27 травня, у Львівській області очікується хмарна погода з проясненнями. Поки не варто очікувати потепління.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Якою буде погода у Львові 27 травня

Вночі опади не прогнозуються, проте вранці та вдень місцями можливі короткочасні дощі, а також грози та град. 

У нічні та ранкові години не виключений слабкий туман. 

Вітер буде північно-західним зі швидкістю 7–12 метрів на секунду. 

Температура повітря коливатиметься вночі у проміжку +6...+11 °C, а вдень підніметься до +15...+20 °C.

У самому Львові вночі опади малоймовірні, однак вранці та вдень час від часу йтиме дощ. 

Температура повітря у місті вночі становитиме +7...+9 °C, а вдень потеплішає до +17...+19 °C.

Нагадаємо, що завтра, 27 травня, в Одесі очікується переважно хмарна погода з помірними опадами. По області протягом дня можливі грози, а на дорогах регіону синоптики прогнозують невеликий туман.

А у Харкові та навколишніх районах передбачається змінна хмарність. Вранці та вдень прогнозують посилені пориви вітру, які можуть бути досить сильними.

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Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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