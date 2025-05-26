Погода у Львові 27 травня - якою буде погода завтра

Погода влаштовує випробування — чого чекати жителям Львова завтра
У вівторок, 27 травня, у Львівській області очікується хмарна погода з проясненнями. Поки не варто очікувати потепління.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Якою буде погода у Львові 27 травня
Вночі опади не прогнозуються, проте вранці та вдень місцями можливі короткочасні дощі, а також грози та град.
У нічні та ранкові години не виключений слабкий туман.
Вітер буде північно-західним зі швидкістю 7–12 метрів на секунду.
Температура повітря коливатиметься вночі у проміжку +6...+11 °C, а вдень підніметься до +15...+20 °C.
У самому Львові вночі опади малоймовірні, однак вранці та вдень час від часу йтиме дощ.
Температура повітря у місті вночі становитиме +7...+9 °C, а вдень потеплішає до +17...+19 °C.
Нагадаємо, що завтра, 27 травня, в Одесі очікується переважно хмарна погода з помірними опадами. По області протягом дня можливі грози, а на дорогах регіону синоптики прогнозують невеликий туман.
А у Харкові та навколишніх районах передбачається змінна хмарність. Вранці та вдень прогнозують посилені пориви вітру, які можуть бути досить сильними.
Читайте Новини.LIVE!