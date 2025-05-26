Погода во Львове 27 мая - какой будет погода завтра

Люди гуляют под дождем. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 27 мая, во Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями. Пока не стоит ожидать потепления.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Какой будет погода во Львове 27 мая

Ночью осадки не прогнозируются, однако утром и днем местами возможны кратковременные дожди, а также грозы и град.

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В ночные и утренние часы не исключен слабый туман.

Ветер будет северо-западным со скоростью 7-12 м/с.

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Температура воздуха будет колебаться ночью в промежутке +6...+11 °C, а днем поднимется до +15...+20 °C.

В самом Львове ночью осадки маловероятны, однако утром и днем время от времени будет идти дождь.

Температура воздуха в городе ночью составит +7...+9 °C, а днем потеплеет до +17...+19 °C.

Напомним, что завтра, 27 мая, в Одессе ожидается преимущественно облачная погода с умеренными осадками. По области в течение дня возможны грозы, а на дорогах региона синоптики прогнозируют небольшой туман.

А в Харькове и окрестных районах предполагается переменная облачность. Утром и днем прогнозируют усиленные порывы ветра, которые могут быть достаточно сильными.