Погодна стихія на Львівщині — водіїв попередили про серйозні затори

Снігопад у Львівській області. Фото: varta1.com.ua

У суботу вранці Патрульна поліція Львівської області попереджає про труднощі у пересуванні кільцевою дорогою поблизу Малої Швейцарії. Водіїв просять уникати поїздок до деяких населених пунктів.

Про це повідомляє Патрульна поліція Львівщини.

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Співробітники поліції звернулися до водіїв великогабаритних автомобілів із проханням уникати поїздок у напрямку Гамаліївки та Малих Підлісків, а також кільцевої дороги біля Малої Швейцарії.

"Зараз проїзд там значно ускладнений", — йдеться у повідомленні.

У повідомленні також згадується, що патрульні активно надають допомогу учасникам дорожнього руху, які зіткнулися з труднощами через несприятливі погодні умови.

Правила дорожнього руху на снігопад

Завжди перевіряйте стан автомобіля перед поїздкою;

Уникайте використання літніх чи зношених шин;

Остерігайтеся різких маневрів та будьте уважні до дій інших водіїв;

Зберігайте безпечну відстань та часовий проміжок між автомобілями;

Дотримуйтесь встановлених швидкісних обмежень;\

Паркуйтеся таким чином, щоб не заважати роботі комунальної техніки;

Особливо знижуйте швидкість біля пішохідних переходів та біля освітніх закладів;

Виявляйте ввічливість та готовність допомагати іншим на дорозі.

Нагадаємо, що в Харківській області стало небезпечно пересуватися дорогами. Це пов'язано із циклоном, який прийшов із Полтавської області.

Крім того, в Україну рухається новий циклон зі снігом, вітром та морозами. Він пройде приблизно у напрямку Сумської області.