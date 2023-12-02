Погодна стихія на Львівщині — водіїв попередили про серйозні затори
У суботу вранці Патрульна поліція Львівської області попереджає про труднощі у пересуванні кільцевою дорогою поблизу Малої Швейцарії. Водіїв просять уникати поїздок до деяких населених пунктів.
Про це повідомляє Патрульна поліція Львівщини.
Складний рух по дорогах на Львівщині — що відомо
Співробітники поліції звернулися до водіїв великогабаритних автомобілів із проханням уникати поїздок у напрямку Гамаліївки та Малих Підлісків, а також кільцевої дороги біля Малої Швейцарії.
"Зараз проїзд там значно ускладнений", — йдеться у повідомленні.
У повідомленні також згадується, що патрульні активно надають допомогу учасникам дорожнього руху, які зіткнулися з труднощами через несприятливі погодні умови.
Правила дорожнього руху на снігопад
- Завжди перевіряйте стан автомобіля перед поїздкою;
- Уникайте використання літніх чи зношених шин;
- Остерігайтеся різких маневрів та будьте уважні до дій інших водіїв;
- Зберігайте безпечну відстань та часовий проміжок між автомобілями;
- Дотримуйтесь встановлених швидкісних обмежень;\
- Паркуйтеся таким чином, щоб не заважати роботі комунальної техніки;
- Особливо знижуйте швидкість біля пішохідних переходів та біля освітніх закладів;
- Виявляйте ввічливість та готовність допомагати іншим на дорозі.
Нагадаємо, що в Харківській області стало небезпечно пересуватися дорогами. Це пов'язано із циклоном, який прийшов із Полтавської області.
Крім того, в Україну рухається новий циклон зі снігом, вітром та морозами. Він пройде приблизно у напрямку Сумської області.
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