Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Погодна стихія на Львівщині — водіїв попередили про серйозні затори arrow

Погодна стихія на Львівщині — водіїв попередили про серйозні затори

2 грудня 2023 08:34
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Погодна стихія на Львівщині — водіїв попередили про серйозні затори
Снігопад у Львівській області. Фото: varta1.com.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У суботу вранці Патрульна поліція Львівської області попереджає про труднощі у пересуванні кільцевою дорогою поблизу Малої Швейцарії. Водіїв просять уникати поїздок до деяких населених пунктів.

Про це повідомляє Патрульна поліція Львівщини.

Читайте також:

Складний рух по дорогах на Львівщині — що відомо

Співробітники поліції звернулися до водіїв великогабаритних автомобілів із проханням уникати поїздок у напрямку Гамаліївки та Малих Підлісків, а також кільцевої дороги біля Малої Швейцарії.

"Зараз проїзд там значно ускладнений", — йдеться у повідомленні.

У повідомленні також згадується, що патрульні активно надають допомогу учасникам дорожнього руху, які зіткнулися з труднощами через несприятливі погодні умови.

Правила дорожнього руху на снігопад

  • Завжди перевіряйте стан автомобіля перед поїздкою;
  • Уникайте використання літніх чи зношених шин;
  • Остерігайтеся різких маневрів та будьте уважні до дій інших водіїв;
  • Зберігайте безпечну відстань та часовий проміжок між автомобілями;
  • Дотримуйтесь встановлених швидкісних обмежень;\
  • Паркуйтеся таким чином, щоб не заважати роботі комунальної техніки;
  • Особливо знижуйте швидкість біля пішохідних переходів та біля освітніх закладів;
  • Виявляйте ввічливість та готовність допомагати іншим на дорозі.

Нагадаємо, що в Харківській області стало небезпечно пересуватися дорогами. Це пов'язано із циклоном, який прийшов із Полтавської області.

Крім того, в Україну рухається новий циклон зі снігом, вітром та морозами. Він пройде приблизно у напрямку Сумської області.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці - 80x80

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

Актуальне по темі