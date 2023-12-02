Погодная стихия на Львовщине — водителей предупредили о серьезных пробках
В субботу утром Патрульная полиция Львовской области предупреждает о сложностях в передвижении по кольцевой дороге вблизи Малой Швейцарии. Водителей просят избегать поездок в некоторые населенные пункты.
Об этом сообщает Патрульная полиция Львовской области.
Сложное движение по дорогам во Львовской области
Сотрудники полиции обратились к водителям крупногабаритных автомобилей с просьбой избегать поездок в направлении Гамалеевки и Малых Подлесков, а также кольцевой дороги возле Малой Швейцарии.
"Сейчас проезд там значительно осложнен", — говорится в сообщении.
В сообщении также упоминается, что патрульные активно оказывают помощь участникам дорожного движения, столкнувшимся с трудностями из-за неблагоприятных погодных условий.
Правила дорожного движения в снегопад
- Всегда проверяйте состояние вашего автомобиля перед поездкой;
- Избегайте использования летних или изношенных шин;
- Остерегайтесь резких маневров и будьте внимательны к действиям других водителей;
- Сохраняйте безопасное расстояние и временной промежуток между автомобилями;
- Придерживайтесь установленных скоростных ограничений;
- Паркуйтесь таким образом, чтобы не мешать работе коммунальной техники;
- Особенно снижайте скорость у пешеходных переходов и возле образовательных учреждений;
- Проявляйте вежливость и готовность помогать другим на дороге.
Напомним, что в Харьковской области стало опасно передвигаться по дорогам. Это связано с циклоном, который пришел из Полтавской области.
Кроме того, на Украину движется новый циклон со снегом, ветром и морозами. Он пройдет примерно в направлении Сумской области.
Читайте Новини.LIVE!