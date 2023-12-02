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Погодная стихия на Львовщине — водителей предупредили о серьезных пробках

2 декабря 2023 08:34
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Погодная стихия на Львовщине — водителей предупредили о серьезных пробках
Снегопад во Львовской области. Фото: varta1.com.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В субботу утром Патрульная полиция Львовской области предупреждает о сложностях в передвижении по кольцевой дороге вблизи Малой Швейцарии. Водителей просят избегать поездок в некоторые населенные пункты.

Об этом сообщает Патрульная полиция Львовской области.

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Сотрудники полиции обратились к водителям крупногабаритных автомобилей с просьбой избегать поездок в направлении Гамалеевки и Малых Подлесков, а также кольцевой дороги возле Малой Швейцарии. 

"Сейчас проезд там значительно осложнен", — говорится в сообщении.

В сообщении также упоминается, что патрульные активно оказывают помощь участникам дорожного движения, столкнувшимся с трудностями из-за неблагоприятных погодных условий.

Правила дорожного движения в снегопад

  • Всегда проверяйте состояние вашего автомобиля перед поездкой;
  • Избегайте использования летних или изношенных шин;
  • Остерегайтесь резких маневров и будьте внимательны к действиям других водителей;
  • Сохраняйте безопасное расстояние и временной промежуток между автомобилями;
  • Придерживайтесь установленных скоростных ограничений;
  • Паркуйтесь таким образом, чтобы не мешать работе коммунальной техники;
  • Особенно снижайте скорость у пешеходных переходов и возле образовательных учреждений;
  • Проявляйте вежливость и готовность помогать другим на дороге.

Напомним, что в Харьковской области стало опасно передвигаться по дорогам. Это связано с циклоном, который пришел из Полтавской области.

Кроме того, на Украину движется новый циклон со снегом, ветром и морозами. Он пройдет примерно в направлении Сумской области.

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