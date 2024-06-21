У Львові стався конфлікт з колишнім військовим — коментар 24 ОМБр

Конфлікт у Львові через парковку. Фото: скриншот з відео

У Львові агресивний чоловік погрожував побити перехожого, який робив йому зауваження через паркування з порушенням. У відповідь на пропозицію перепаркувати автівку чоловік, який представився командиром 24 ОМБр, почав лаятися та погрожувати.

У 24 окремій механізованій бригаді ім. короля Данила відреагували на інцидент в Telegram у п'ятницю, 21 червня.

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Суть конфлікту у Львові

У Львові чоловік, який представився командиром 24 ОМБр, потрапив у конфлікт із перехожим через паркування на пішохідному переході. На пропозицію перепаркувати автомобіль агресивно налаштований громадянин почав лаятися та погрожувати "розірвати" перехожого.

Коментар 24 ОМБр

21 червня в офіційному Telegram-каналі 24 ОМБр імені короля Данила був опублікований коментар з приводу конфлікту у Львові.

"В мережі активно шириться відео з недостойною поведінкою особи, яка представляється нібито одним з командирів 24 ОМБр імені короля Данила. Повідомляємо, що цей громадянин був звільнений з лав ЗСУ за станом здоровʼя у 2023 році та ніколи не обіймав офіцерської посади", — йдеться в повідомленні.

Як зазначили в підрозділі, командири 24 бригади — це досвідчені бойові офіцери, які ніколи не дозволять собі погроз в бік цивільних.

Допис 24 ОМБр. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львівській області пасажири автобуса заблокували рух біля села Струтин: працівники ТЦК зупинили водія і хотіли доправити до військкомату.

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