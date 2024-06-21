Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Погрожував побити перехожого — у 24 ОМБр відреагували на конфлікт із чоловіком у Львові arrow

Погрожував побити перехожого — у 24 ОМБр відреагували на конфлікт із чоловіком у Львові

21 червня 2024 15:40
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
У Львові стався конфлікт з колишнім військовим — коментар 24 ОМБр
Конфлікт у Львові через парковку. Фото: скриншот з відео
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

У Львові агресивний чоловік погрожував побити перехожого, який робив йому зауваження через паркування з порушенням. У відповідь на пропозицію перепаркувати автівку чоловік, який представився командиром 24 ОМБр, почав лаятися та погрожувати. 

У 24 окремій механізованій бригаді ім. короля Данила відреагували на інцидент в Telegram у п'ятницю, 21 червня.  

Читайте також:

Суть конфлікту у Львові

У Львові чоловік, який представився командиром 24 ОМБр, потрапив у конфлікт із перехожим через паркування на пішохідному переході. На пропозицію перепаркувати автомобіль агресивно налаштований громадянин почав лаятися та погрожувати "розірвати" перехожого. 

Коментар 24 ОМБр

21 червня в офіційному Telegram-каналі 24 ОМБр імені короля Данила був опублікований коментар з приводу конфлікту у Львові. 

"В мережі активно шириться відео з недостойною поведінкою особи, яка представляється нібито одним з командирів 24 ОМБр імені короля Данила. Повідомляємо, що цей громадянин був звільнений з лав ЗСУ за станом здоровʼя у 2023 році та ніколи не обіймав офіцерської посади", — йдеться в повідомленні. 

Як зазначили в підрозділі, командири 24 бригади — це досвідчені бойові офіцери, які ніколи не дозволять собі погроз в бік цивільних.

Погрожував побити перехожого — у 24 ОМБр відреагували на конфлікт з чоловіком у Львові - фото 1
Допис 24 ОМБр. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львівській області пасажири автобуса заблокували рух біля села Струтин: працівники ТЦК зупинили водія і хотіли доправити до військкомату.

Також у Харкові під час оповіщення громадян військовослужбовцями стався конфлікт між цивільними та працівниками ТЦК та СП, свідки зняли відео. 

В Одесі притягнули до дисциплінарної відповідальності військовослужбовців, які намагалися силоміць витягнути чоловіка з маршрутки. 

Львів
конфлікт
армія
військовослужбовці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту