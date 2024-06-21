Во Львове произошел конфликт с бывшим военным — комментарий 24 ОМБр

Угрожал избить прохожего — в 24 ОМБр отреагировали на конфликт с мужчиной во Львове
Во Львове агрессивный мужчина угрожал избить прохожего, сделавшего ему замечание из-за парковки с нарушением. В ответ на предложение перепарковать автомобиль мужчина, представившийся командиром 24 ОМБр, начал ругаться и угрожать.
В 24 отдельной механизированной бригаде им. короля Даниила отреагировали на инцидент в Telegram в пятницу, 21 июня.
Суть конфликта во Львове
Во Львове мужчина, представившийся командиром 24 ОМБр, попал в конфликт с прохожим из-за парковки на пешеходном переходе. По предложению перепарковать автомобиль агрессивно настроенный гражданин начал ругаться и угрожать "разорвать" прохожего.
Комментарий 24 ОМБр
21 июня в официальном Telegram-канале 24 ОМБр имени короля Даниила был опубликован комментарий по поводу конфликта во Львове.
"В сети активно распространяется видео с недостойным поведением лица, которое представляется якобы одним из командиров 24 ОМБр имени короля Даниила. Сообщаем, что данный гражданин был уволен из рядов ВСУ по состоянию здоровья в 2023 году и никогда не занимал офицерскую должность", — говорится в сообщении.
Как отметили в подразделении, командиры 24 бригады — это опытные боевые офицеры, которые не позволят себе угрожать гражданским.
Напомним, во Львовской области пассажиры автобуса заблокировали движение возле села Струтин: работники ТЦК остановили водителя и хотели доставить в военкомат.
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