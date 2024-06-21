Во Львове произошел конфликт с бывшим военным — комментарий 24 ОМБр

Конфликт во Львове из-за парковки. Фото: скриншот с видео

Во Львове агрессивный мужчина угрожал избить прохожего, сделавшего ему замечание из-за парковки с нарушением. В ответ на предложение перепарковать автомобиль мужчина, представившийся командиром 24 ОМБр, начал ругаться и угрожать.

В 24 отдельной механизированной бригаде им. короля Даниила отреагировали на инцидент в Telegram в пятницу, 21 июня.

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Суть конфликта во Львове

Во Львове мужчина, представившийся командиром 24 ОМБр, попал в конфликт с прохожим из-за парковки на пешеходном переходе. По предложению перепарковать автомобиль агрессивно настроенный гражданин начал ругаться и угрожать "разорвать" прохожего.

Комментарий 24 ОМБр

21 июня в официальном Telegram-канале 24 ОМБр имени короля Даниила был опубликован комментарий по поводу конфликта во Львове.

"В сети активно распространяется видео с недостойным поведением лица, которое представляется якобы одним из командиров 24 ОМБр имени короля Даниила. Сообщаем, что данный гражданин был уволен из рядов ВСУ по состоянию здоровья в 2023 году и никогда не занимал офицерскую должность", — говорится в сообщении.

Как отметили в подразделении, командиры 24 бригады — это опытные боевые офицеры, которые не позволят себе угрожать гражданским.

Сообщение 24 ОМБр. Фото: скриншот

Напомним, во Львовской области пассажиры автобуса заблокировали движение возле села Струтин: работники ТЦК остановили водителя и хотели доставить в военкомат.

Также в Харькове во время оповещения граждан военнослужащими произошел конфликт между гражданскими и работниками ТЦК и СП, свидетели сняли видео.

В Одессе привлекли к дисциплинарной ответственности военнослужащих, пытавшихся насильно вытащить мужчину из маршрутки.