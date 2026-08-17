Похолодання до +16° і сильні дощі: прогноз погоди у Львові завтра
У Львівській області 18 серпня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці синоптики прогнозують значні дощі, а вдень можливі короткочасні опади. Також у регіоні ймовірні грози. Вітер буде північно-західним, 7–12 м/с, місцями його пориви сягатимуть 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 11–16 °C, вдень — 16–21 °C.
Про це повідомляє Львівський гідрометцентр, передає Новини.LIVE.
Погода у Львові 18 серпня
У Львові вночі температура повітря становитиме 12–14 °C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 18–20 °C. Водночас погода залишатиметься нестабільною: можливі дощі, грози та пориви північно-західного вітру швидкістю до 15–20 м/с.
Через очікувані грози, значні опади та сильний вітер на території Львівщини та у Львові оголосили І рівень небезпечності — жовтий.
Попередження діятиме 18 серпня. Мешканців регіону закликають враховувати погодні умови під час планування поїздок і перебування на вулиці.
Окремо синоптики попередили про пожежну небезпеку.
У різних районах Львівської області прогнозують різні класи пожежної небезпеки — від найнижчого до надзвичайного. За наявності відкритого вогню або інших джерел займання це може підвищити ризик виникнення та швидкого поширення пожеж у лісах, полях і природних екосистемах.
Як повідомляли Новини.LIVE, у Львові 7 серпня запровадили карантинні обмеження на окремій ділянці міста. Причиною став підтверджений випадок сказу в кота.
Як повідомляли Новини.LIVE, у Львові вночі 15 серпня сталася пожежа у квартирі на третьому поверсі дев’ятиповерхівки на вулиці Варшавській. Через сильне задимлення та руйнування суміжної стіни рятувальники евакуювали шістьох людей, зокрема двох дітей, а причиною займання стала акумуляторна батарея.
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