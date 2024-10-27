Старовинні монети намагався вивезти з України громадянин Польщі

Виявлення контрабанди на кордоні з Польщею. Фото: Західне регіональне управління ДПСУ

У пункті пропуску "Смільниця" прикордонники виявили старовинні монети, які намагався вивезти з України громадянин Польщі. Колекцію вилучено та буде відправлено на експертизу.

Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління ДПСУ — Західний кордон у Facebook у неділю, 27 жовтня.

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На кордоні вилучено контрабандні монети

Колекцію монет виявили прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону спільно з працівниками митниці у пункті пропуску "Смільниця".

Вивезти старовинні монети з України намагався 33-річний громадянин Польщі. Зазначається, що колекція може становити культурну чи історичну цінність.

Поляк віз з України старовинні монети. Фото: Західне регіональне управління ДПСУ

"Під час контрольних заходів спільна оглядова група виявила 37 монет з білого та жовтого металу. Монети, датовані 1923-1957 роками, знаходилися серед особистих речей в салоні автомобіля Toyota", — йдеться в повідомленні.

Контрабанду вилучили та склали протокол про порушення митних правил. Монети направлять на експертизу.

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, після завершення повномасштабної війни НБУ планує випустити в обіг нові гроші. Йдеться про монети номіналом одна та дві гривні з оновленим дизайном та формою.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одеській області, на місці розкопок у Кілії, виявили римську монету II століття нашої ери. Хоча вміст дорогоцінних металів у ній невеликий, знахідка має значну історичну цінність.