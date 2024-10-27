Старинные монеты пытался вывезти из Украины гражданин Польши

Выявление контрабанды на границе с Польшей. Фото: Западное региональное управление ГПСУ

В пункте пропуска "Смильница" пограничники обнаружили старинные монеты, которые пытался вывезти из Украины гражданин Польши. Коллекция изъята и будет отправлена на экспертизу.

Об этом сообщила прессслужба Западного регионального управления ГПСУ — Западная граница в Facebook в воскресенье, 27 октября.

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Изъятые монеты на границе с Польшей. Фото: Западное региональное управление ГПСУ

На границе изъяты контрабандные монеты

Коллекцию монет обнаружили пограничники 7 пограничного Карпатского отряда совместно с работниками таможни в пункте пропуска "Смильница".

Вывезти старинные монеты из Украины пытался 33-летний гражданин Польши. Отмечается, что коллекция может представлять культурную или историческую ценность.

Поляк вез из Украины старинные монеты. Фото: Западное региональное управление ГПСУ

"Во время контрольных мероприятий совместная обзорная группа обнаружила 37 монет из белого и желтого металла. Монеты, датированные 1923-1957 годами, находились среди личных вещей в салоне автомобиля Toyota", — говорится в сообщении.

Контрабанду изъяли и составили протокол о нарушении таможенных правил. Монеты будут направлены на экспертизу.

Сообщение ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, после завершения полномасштабной войны НБУ планирует выпустить в обращение новые деньги. Речь идет о монетах номиналом в одной и двух гривнах с обновленным дизайном и формой.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Одесской области, на месте раскопок в Килии, была обнаружена римская монета II века нашей эры. Хотя содержание драгоценных металлов в ней невелико, находка имеет значительную историческую ценность.