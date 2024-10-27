Старинные монеты пытался вывезти из Украины гражданин Польши

Поляк пытался вывезти из Украины старинные монеты
В пункте пропуска "Смильница" пограничники обнаружили старинные монеты, которые пытался вывезти из Украины гражданин Польши. Коллекция изъята и будет отправлена на экспертизу.
Об этом сообщила прессслужба Западного регионального управления ГПСУ — Западная граница в Facebook в воскресенье, 27 октября.
На границе изъяты контрабандные монеты
Коллекцию монет обнаружили пограничники 7 пограничного Карпатского отряда совместно с работниками таможни в пункте пропуска "Смильница".
Вывезти старинные монеты из Украины пытался 33-летний гражданин Польши. Отмечается, что коллекция может представлять культурную или историческую ценность.
"Во время контрольных мероприятий совместная обзорная группа обнаружила 37 монет из белого и желтого металла. Монеты, датированные 1923-1957 годами, находились среди личных вещей в салоне автомобиля Toyota", — говорится в сообщении.
Контрабанду изъяли и составили протокол о нарушении таможенных правил. Монеты будут направлены на экспертизу.
Напомним, после завершения полномасштабной войны НБУ планирует выпустить в обращение новые деньги. Речь идет о монетах номиналом в одной и двух гривнах с обновленным дизайном и формой.
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