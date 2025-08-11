Сміттєпереробний завод у Львові - Садовий звернувся до Туска

Андрій Садовий. Фото: РБК-Україна

Польська компанія Control Process S.A., яка виграла тендер на будівництво у Львові сміттєпереробного заводу, досі його не збудувала. Місцева влада вже звернулася до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, аби той втрутився в ситуацію.

Про це мер Львова Андрій Садовий розповів в ефірі "24 Каналу".

Будівництво сміттєпереробного заводу — деталі

Будівництво сміттєпереробного заводу розпочалося у серпні 2021 року. Завершити об'єкт мали у 2025 році. Проте нині роботи в цьому напрямку виконані лише на 70%.

Садовий повідомив, що фірма ще до початку російського вторгнення давала безліч обіцянок, що буде дотримуватись контракту, робити все якісно й вчасно.

"У будівництві є простий принцип: чим довше будуєш — тим більше можна заробити. Для мене принципово, щоб ми не платили жодної додаткової гривні, бо це кошти бюджету", — сказав він.

Будівництво сміттєпереробного заводу у Львові. Фото: Львівська міська рада

Громада Львова раніше вже перерахувала на цей об’єкт 29 млн євро.

"Якщо польська компанія зриває сьогодні терміни будівництва заводу у Львові, поводить себе некоректно, підставляючи свій уряд, то влада Польщі повинна розуміти, що цей кейс буде обговорюватись на міжнародних майданчиках", — додав Садовий.

Зокрема, мер наголосив, що цю ситуацію будуть брати до уваги, коли ухвалюватиметься рішення щодо того, чи буде взагалі польський бізнес працювати в Україні в межах її відбудови.

"Я ще поінформував український уряд, бо це наші кошти. Поляки не дарують нам цей об'єкт, вони просто заробляють, хочуть заробити багато. Під час війни це аморально", — зазначив Садовий.

