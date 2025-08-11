Видео
Главная Львов Поляки срывают строительство завода во Львове, — Садовой

Поляки срывают строительство завода во Львове, — Садовой

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 13:42
Мусороперерабатывающий завод во Львове - Садовый обратился к Туску
Андрей Садовой. Фото: РБК-Украина

Польская компания Control Process S.A., которая выиграла тендер на строительство во Львове мусороперерабатывающего завода, до сих пор его не построила. Местная власть уже обратилась к премьер-министру Польши Дональду Туску, чтобы тот вмешался в ситуацию.

Об этом мэр Львова Андрей Садовой рассказал в эфире "24 Канала".

Строительство мусороперерабатывающего завода — детали

Строительство мусороперерабатывающего завода началось в августе 2021 года. Завершить объект должны были в 2025 году. Однако сейчас работы в этом направлении выполнены лишь на 70%.

Садовой сообщил, что фирма еще до начала российского вторжения давала множество обещаний, что будет придерживаться контракта, делать все качественно и вовремя.

"В строительстве есть простой принцип: чем дольше строишь — тем больше можно заработать. Для меня принципиально, чтобы мы не платили ни одной дополнительной гривны, потому что это средства бюджета", — сказал он.

завод переробки сміття
Строительство мусороперерабатывающего завода во Львове. Фото: Львовский городской совет

Громада Львова ранее уже перечислила на этот объект 29 млн евро.

"Если польская компания срывает сегодня сроки строительства завода во Львове, ведет себя некорректно, подставляя свое правительство, то власти Польши должны понимать, что этот кейс будет обсуждаться на международных площадках", — добавил Садовой.

В частности, мэр подчеркнул, что эту ситуацию будут принимать во внимание, когда будет приниматься решение о том, будет ли вообще польский бизнес работать в Украине в рамках ее восстановления.

"Я еще проинформировал украинское правительство, потому что это наши средства. Поляки не дарят нам этот объект, они просто зарабатывают, хотят заработать много. Во время войны это аморально", — отметил Садовой.

Львов завод мусор строительство Андрей Садовый
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
