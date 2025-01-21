Поліція Львівщини викрила схему крадіжки через банківські картки

Слідчі дії поліції. Фото: Національна поліція України

Правоохоронці викрили на Львівщині організовану групу працівників банку, які незаконно заволодівали грошима клієнтів. Загалом їм вдалося привласнити понад 5 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

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Правоохоронці з'ясували, що у злочинній схемі брали участь співробітники одного з відділень банку. Вони отримали несанкціонований доступ до рахунків та знімали готівкові кошти через банківське обладнання.

Слідчі дії поліції в житлі одного з підозрюваних. Фото: Національна поліція

Кіберполіцейські Львівської області разом зі слідчими регіонального управління поліції, СБУ та Львівською обласною прокуратурою встановили, що протягом 2023-2024 років працівники банку використовували персональні дані клієнтів, які, ймовірно, залишилися на тимчасово окупованих територіях.

За вказівкою керівника відділення вони змінювали фінансові номери телефонів клієнтів на підконтрольні та перевипускали їхні банківські картки.

Розслідування поліції. Фото: Національна поліція

Крім того, зловмисники розподілили ролі: одні знімали гроші через термінали самообслуговування, інші використовували Pos-термінали банку. У такий спосіб вони привласнили заощадження близько 50 клієнтів. Загальна сума збитків перевищує 5 мільйонів гривень.

У ході обшуків за місцем проживання підозрюваних вилучено банківські картки, мобільні телефони та записи з конфіденційною інформацією про клієнтів. Організатору, виконавцю та їхньому пособнику оголошено підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах.

Наразі суд обрав запобіжні заходи для підозрюваних. Досудове розслідування триває. Зловмисникам загрожує до шести років ув'язнення.

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