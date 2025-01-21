Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Поліція Львівщини викрила банкірів, які крали гроші клієнтів arrow

Поліція Львівщини викрила банкірів, які крали гроші клієнтів

21 січня 2025 12:32
Анастасія Постоєнко - Редактор
Поліція Львівщини викрила схему крадіжки через банківські картки
Слідчі дії поліції. Фото: Національна поліція України
Анастасія Постоєнко - Редактор

Правоохоронці викрили на Львівщині організовану групу працівників банку, які незаконно заволодівали грошима клієнтів. Загалом їм вдалося привласнити понад 5 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України

Читайте також:

Банкіри крали кошти клієнтів банку на Львівщині

Правоохоронці з'ясували, що у злочинній схемі брали участь співробітники одного з відділень банку. Вони отримали несанкціонований доступ до рахунків та знімали готівкові кошти через банківське обладнання.

Банкіри Львівщина 5 млн
Слідчі дії поліції в житлі одного з підозрюваних. Фото: Національна поліція

Кіберполіцейські Львівської області разом зі слідчими регіонального управління поліції, СБУ та Львівською обласною прокуратурою встановили, що протягом 2023-2024 років працівники банку використовували персональні дані клієнтів, які, ймовірно, залишилися на тимчасово окупованих територіях.

За вказівкою керівника відділення вони змінювали фінансові номери телефонів клієнтів на підконтрольні та перевипускали їхні банківські картки.

Слідчі дії банкіри Львівська область
Розслідування поліції. Фото: Національна поліція 

Крім того, зловмисники розподілили ролі: одні знімали гроші через термінали самообслуговування, інші використовували Pos-термінали банку. У такий спосіб вони привласнили заощадження близько 50 клієнтів. Загальна сума збитків перевищує 5 мільйонів гривень.

У ході обшуків за місцем проживання підозрюваних вилучено банківські картки, мобільні телефони та записи з конфіденційною інформацією про клієнтів. Організатору, виконавцю та їхньому пособнику оголошено підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах.

Наразі суд обрав запобіжні заходи для підозрюваних. Досудове розслідування триває.  Зловмисникам загрожує до шести років ув'язнення.

Нагадаємо, сьогодні, 21 січня, працівники Служби безпеки України затримали головного психіатра Збройних сил України, в якого виявили елітну нерухомість, а також факт збагачення на більш ніж мільйон доларів.

Також на Львівщині ДБР викрило схему розкрадання коштів, в якому підозрюють сина нардепа.

обшуки Львів крадіжка поліція гроші банки банківські карти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:14 Робота у Німеччині та Польщі без знання мов – що очікувати

Термінова новина

13:13 Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум в Давосі

Text

13:12 Трамп зупинив надання допомоги і заява Путіна — ефір День.LIVE

13:07 У МВС показали, як прикордонники знищили росіян під Вовчанськом

13:01 Дональд Трамп допоміг зняти фільм про Одесу

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

13:00 Допомога у 14 тис. грн на дітей — хто отримає гроші

12:50 Як українці ставляться до російськомовних — результати опитування

12:48 Дуда виступив в Українському домі в Давосі — що говорив

12:35 СБУ затримала експосадовців підприємства КМДА

12:32 Поліція Львівщини викрила банкірів, які крали гроші клієнтів

13:14 Робота у Німеччині та Польщі без знання мов – що очікувати

Термінова новина

13:13 Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум в Давосі

13:07 У МВС показали, як прикордонники знищили росіян під Вовчанськом

13:01 Дональд Трамп допоміг зняти фільм про Одесу

13:00 Допомога у 14 тис. грн на дітей — хто отримає гроші

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

12:50 Як українці ставляться до російськомовних — результати опитування

12:48 Дуда виступив в Українському домі в Давосі — що говорив

12:35 СБУ затримала експосадовців підприємства КМДА

12:32 Поліція Львівщини викрила банкірів, які крали гроші клієнтів

12:27 Дерусифікація на Одещині — комунальники змінюють назву міста

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

Text

13:12 Трамп зупинив надання допомоги і заява Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:11 Нардепка пояснила користь від форуму у Давосі для України

Text

09:27 Як живе Куп'янськ зараз — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заяви Трампа на інавгурації про нову політику — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2025
Text

21:42 Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

Text
Ексклюзив

18:37 Вплив Трампа на хід війни в Україні — що думають одесити

Text

17:50 Інавгурація Дональда Трампа у Вашингтоні, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:31 У Давосі стартує економічний форум — які теми обговорюватимуть

Text

13:00 У Трампа назвали три пункти для завершення війни — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:33 Це ганьба — офіцер ЗСУ обурився через "паперову" армію

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025