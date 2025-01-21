Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Полиция Львовщины разоблачила банкиров в воровстве денег клиентов arrow

Полиция Львовщины разоблачила банкиров в воровстве денег клиентов

21 января 2025 12:32
Анастасия Постоенко - Редактор
Полиция Львовщины разоблачила схему кражи через банковские карты
Следственные действия полиции. Фото: Национальная полиция Украины
Анастасия Постоенко - Редактор

Правоохранители разоблачили на Львовщине организованную группу работников банка, которые незаконно завладевали деньгами клиентов. В целом им удалось присвоить более 5 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Читайте также:

Банкиры воровали средства клиентов банка на Львовщине

Правоохранители выяснили, что в преступной схеме участвовали сотрудники одного из отделений банка. Они получили несанкционированный доступ к счетам и снимали наличные средства через банковское оборудование.

Банкиры Львовщина 5 млн
Следственные действия полиции в жилище одного из подозреваемых. Фото: Национальная полиция

Киберполицейские Львовской области вместе со следователями регионального управления полиции, СБУ и Львовской областной прокуратурой установили, что в течение 2023-2024 годов работники банка использовали персональные данные клиентов, которые, вероятно, остались на временно оккупированных территориях.

По указанию руководителя отделения они меняли финансовые номера телефонов клиентов на подконтрольные и перевыпускали их банковские карты.

Следственные действия банкиры Львовская область
Расследование полиции. Фото: Национальная полиция 

Кроме того, злоумышленники распределили роли: одни снимали деньги через терминалы самообслуживания, другие использовали Pos-терминалы банка. Таким образом они присвоили сбережения около 50 клиентов. Общая сумма убытков превышает 5 миллионов гривен.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых изъяты банковские карты, мобильные телефоны и записи с конфиденциальной информацией о клиентах. Организатору, исполнителю и их пособнику объявлены подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за несанкционированные действия с информацией в автоматизированных системах.

Сейчас суд избрал меры пресечения для подозреваемых. Досудебное расследование продолжается.   Злоумышленникам грозит до шести лет заключения.

Напомним, сегодня, 21 января, сотрудники Службы безопасности Украины задержали главного психиатра Вооруженных сил Украины, у которого обнаружили элитную недвижимость, а также факт обогащения на более чем миллион долларов.

Также на Львовщине ГБР разоблачило схему хищения средств, в котором подозревают сына нардепа.

обыски Львов кража полиция деньги банки банковские карты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:03 В Беларуси начались досрочные выборы президента

15:02 Морозы и ветер — какой будет погода в Харькове завтра

14:59 Раскрыты все детали линейки Samsung Galaxy S25 до презентации

14:58 Пенсионера с инвалидностью не пустили за границу — в чем причина

14:49 Схемы для уклонистов — СБУ задержала организатора переправлений

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:47 Украинцы продолжают скупать доллар – что происходит на рынке

14:47 Свириденко объяснила в Давосе, как атаки РФ дестабилизируют мир

14:39 На Полтавщине директор госзавода присвоил миллиарды — детали

14:38 Должностному лицу КО "Киевзеленстрой" сообщили о подозрении

14:30 Зарплаты от 20 тыс. грн — ТОП-5 вакансий без опыта работы

15:03 В Беларуси начались досрочные выборы президента

15:02 Морозы и ветер — какой будет погода в Харькове завтра

14:59 Раскрыты все детали линейки Samsung Galaxy S25 до презентации

14:58 Пенсионера с инвалидностью не пустили за границу — в чем причина

14:49 Схемы для уклонистов — СБУ задержала организатора переправлений

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:47 Украинцы продолжают скупать доллар – что происходит на рынке

14:47 Свириденко объяснила в Давосе, как атаки РФ дестабилизируют мир

14:39 На Полтавщине директор госзавода присвоил миллиарды — детали

14:38 Должностному лицу КО "Киевзеленстрой" сообщили о подозрении

14:30 Зарплаты от 20 тыс. грн — ТОП-5 вакансий без опыта работы

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Эксклюзив

06:33 В Украине хотят забронировать адвокатов — при каких условиях

Text

13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

Text

13:12 Трамп остановил передачу помощи и позиция Путина — эфир День.LIVE

Text

12:11 Нардеп объяснила пользу от форума в Давосе для Украины

Text

09:27 Как живет Купянск сейчас — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заявления Трампа на инаугурации о политике — эфир Ранок.LIVE

20 января 2025
Text

21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

Text
Эксклюзив

18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

Text

17:50 Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:31 В Давосе стартует экономический форум — какие будут темы

Text

13:00 У Трампа назвали три пункта для завершения войны — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025