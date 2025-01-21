Полиция Львовщины разоблачила схему кражи через банковские карты

Следственные действия полиции. Фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители разоблачили на Львовщине организованную группу работников банка, которые незаконно завладевали деньгами клиентов. В целом им удалось присвоить более 5 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Правоохранители выяснили, что в преступной схеме участвовали сотрудники одного из отделений банка. Они получили несанкционированный доступ к счетам и снимали наличные средства через банковское оборудование.

Следственные действия полиции в жилище одного из подозреваемых. Фото: Национальная полиция

Киберполицейские Львовской области вместе со следователями регионального управления полиции, СБУ и Львовской областной прокуратурой установили, что в течение 2023-2024 годов работники банка использовали персональные данные клиентов, которые, вероятно, остались на временно оккупированных территориях.

По указанию руководителя отделения они меняли финансовые номера телефонов клиентов на подконтрольные и перевыпускали их банковские карты.

Расследование полиции. Фото: Национальная полиция

Кроме того, злоумышленники распределили роли: одни снимали деньги через терминалы самообслуживания, другие использовали Pos-терминалы банка. Таким образом они присвоили сбережения около 50 клиентов. Общая сумма убытков превышает 5 миллионов гривен.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых изъяты банковские карты, мобильные телефоны и записи с конфиденциальной информацией о клиентах. Организатору, исполнителю и их пособнику объявлены подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за несанкционированные действия с информацией в автоматизированных системах.

Сейчас суд избрал меры пресечения для подозреваемых. Досудебное расследование продолжается. Злоумышленникам грозит до шести лет заключения.

Напомним, сегодня, 21 января, сотрудники Службы безопасности Украины задержали главного психиатра Вооруженных сил Украины, у которого обнаружили элитную недвижимость, а также факт обогащения на более чем миллион долларов.

Также на Львовщине ГБР разоблачило схему хищения средств, в котором подозревают сына нардепа.