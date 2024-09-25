У Львові тривають обшуки в активіста Остапа Стахіва

Обшуки в Остапа Стахіва. Фото: Нацполіція

Служба безпеки України та співробітники Національної поліції проводять обшуки у львівського активіста та антивакцинатора Остапа Стахіва. Правоохоронці документують шахрайські дії чоловіка.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у середу, 25 вересня.

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За даними Нацполіції, обшуки в помешкання львівського активіста Остапа Стахіва проходять в рамках документації шахрайських дій чоловіка.

За даними правоохоронців активіст видавав підробні журналістські посвідчення.

"Нацполіція спільно з СБУ проводять обшуки у львівського псевдоактивіста, який видавав фіктивні посвідчення журналіста. Правоохоронці документують шахрайські дії чоловіка", — повідомили в пресслужбі Нацполіції України.

Деталі справи правоохоронці пообіцяли надати після завершення слідчих дій.

Нагадаємо, львів'янин Остап Стахів з групою послідовників створив мережу груп у Viber та Telegram, в яких розповідає про шкідливість мобілізації в Україні. Деякі з його дописів схожі на повідомлення, які поширюють росіяни.

Раніше Новини.LIVE писали, що свого часу депутат Львівської міської ради від фракції "Голос" Ігор Шолтис звернувся в Службу безпеки України зі скаргою на антивакцинаторську діяльність львівського ковід-дисидента Остапа Стахіва. Політик звинуватив антивакцинатора в поширенні дезінформації та співпраці з людьми, які розповсюджують дестабілізуючі проросійські гасла.