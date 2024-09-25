Во Львове проходят обыски у активиста Остапа Стахива

Полиция и СБУ проводят обыски у львовского активиста Стахива
Служба безопасности Украины и сотрудники Национальной полиции проводят обыски у львовского активиста и антивакцинатора Остапа Стахива. Правоохранители документируют мошеннические действия мужчины.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в среду, 25 сентября.
Остапа Стахива подозревают в мошенничестве
По данным Нацполиции, обыски в квартире львовского активиста Остапа Стахива проходят в рамках документации мошеннических действий мужчины.
По данным правоохранителей, активист выдавал поддельные журналистские удостоверения.
"Нацполиция совместно с СБУ проводят обыски у львовского псевдоактивиста, который выдавал фиктивные удостоверения журналиста. Правоохранители документируют мошеннические действия мужчины ", — сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.
Детали дела правоохранители пообещали предоставить после завершения следственных действий.
Напомним, львовянин Остап Стахив с группой последователей создал сеть групп Viber и Telegram, в которых рассказывал о вредности мобилизации в Украине. Некоторые из его сообщений похожи на сообщения, распространяемые россиянами.
Ранее Новини.LIVE писали, что в свое время депутат Львовского городского совета от фракции "Голос" Игорь Шолтыс обратился в Службу безопасности Украины с жалобой на антивакцинаторскую деятельность львовского ковид-диссидента Остапа Стахива. Политик обвинил антивакцинатора в распространении дезинформации и сотрудничества с людьми, распространяющими дестабилизирующие пророссийские лозунги.
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