Во Львове проходят обыски у активиста Остапа Стахива

Обыски в Остапа Стахива. Фото: Нацполиция

Служба безопасности Украины и сотрудники Национальной полиции проводят обыски у львовского активиста и антивакцинатора Остапа Стахива. Правоохранители документируют мошеннические действия мужчины.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в среду, 25 сентября.

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Остапа Стахива подозревают в мошенничестве

По данным Нацполиции, обыски в квартире львовского активиста Остапа Стахива проходят в рамках документации мошеннических действий мужчины.

По данным правоохранителей, активист выдавал поддельные журналистские удостоверения.

"Нацполиция совместно с СБУ проводят обыски у львовского псевдоактивиста, который выдавал фиктивные удостоверения журналиста. Правоохранители документируют мошеннические действия мужчины ", — сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Детали дела правоохранители пообещали предоставить после завершения следственных действий.

Напомним, львовянин Остап Стахив с группой последователей создал сеть групп Viber и Telegram, в которых рассказывал о вредности мобилизации в Украине. Некоторые из его сообщений похожи на сообщения, распространяемые россиянами.

Ранее Новини.LIVE писали, что в свое время депутат Львовского городского совета от фракции "Голос" Игорь Шолтыс обратился в Службу безопасности Украины с жалобой на антивакцинаторскую деятельность львовского ковид-диссидента Остапа Стахива. Политик обвинил антивакцинатора в распространении дезинформации и сотрудничества с людьми, распространяющими дестабилизирующие пророссийские лозунги.