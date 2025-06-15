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Головна Львів Польща проти України в ЄС — думки українців

Польща проти України в ЄС — думки українців

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Дата публікації: 15 червня 2025 22:37
Навроцький не хоче Україну в ЄС 2025 — в чому причина
Жінки йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Новий президент Польщі виступив проти вступу України до ЄС

Польща — один із найближчих партнерів України з перших днів повномасштабного вторгнення. Гуманітарна допомога, прихисток для мільйонів українців, політична підтримка — усе це формувало образ "союзника №1" у Євросоюзі. Та нещодавня заява новообраного президента Польщі Кароля Навроцького, який висловився проти вступу України до ЄС неабияк обурила українців.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова їхню думку, щодо таких заяв президента Польщі.

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Новий президент Польщі виступив проти вступу України до ЄС

Більшість опитаних українців заявили, з подібною позицією нового польського президента — не згодні. Люди вірять, що Україна заслуговує на повноцінне членство в ЄС, а сам Навроцький змінить риторику під тиском суспільства.

"Думаю, що президент все ж таки буде прислухатися до думки суспільства. Багато є таких, що той самий Орбан виступав  і перевзувся. Це такий суспільний тиск, він буде впливати на реальні рішення президента, а не те, що він прийшов і сказав в перші дні", — вважає жінка.

"Я ставлюся негативно. Європейський Союз має бути про об’єднання, про підтримку, а не відштовхування. Україна заслуговує бути в цьому союзі", — наголошує дівчина.

"Перед Навроцьким був хороший президент, Дуда, я його знала, бо бувала в Польщі не раз. А цей — я проти. Я не розумію, як можна після всього сказати таке", — ділиться емоціями туристка.

"Україна — незалежна держава. І вона гідна бути в складі ЄС. Це зміцнить і нас, і сам Євросоюз", — каже респондентка.

Додамо, новий президент Польщі Кароль Навроцький під час свого першого виступу висловив занепокоєння розширенням ЄС за рахунок України, вказавши на "ризики для європейської стабільності", втрату балансу інтересів та "потребу захищати внутрішній ринок від нестабільності Сходу".

Такі слова одразу викликали обурення не лише в Україні, а й серед низки польських політиків, які підкреслюють: позиція президента може не збігатися з парламентською більшістю та настроями польського суспільства.

Нагадаємо, ми раніше писали, чи буде Польща продовжувати партнерство з Україною.

Ми також писали, як Трамп відреагував на перемогу Навроцького.

Європейський союз Польща Львів Україна опитування
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
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