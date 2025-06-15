Навроцкий не хочет Украину в ЕС 2025 — в чем причина

Женщины идут по улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Польша — один из ближайших партнеров Украины с первых дней полномасштабного вторжения. Гуманитарная помощь, приют для миллионов украинцев, политическая поддержка — все это формировало образ "союзника №1" в Евросоюзе. Но недавнее заявление новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого, который высказался против вступления Украины в ЕС изрядно возмутило украинцев.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова их мнение относительно таких заявлений президента Польши.

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Большинство опрошенных украинцев заявили, с подобной позицией нового польского президента — не согласны. Люди верят, что Украина заслуживает полноценное членство в ЕС, а сам Навроцкий изменит риторику под давлением общества.

"Думаю, что президент все же будет прислушиваться к мнению общества. Много таких, что тот же Орбан выступал и переобулся. Это такое общественное давление, оно будет влиять на реальные решения президента, а не то, что он пришел и сказал в первые дни", — считает женщина.

"Я отношусь негативно. Европейский Союз должен быть об объединении, о поддержке, а не отталкивании. Украина заслуживает быть в этом союзе", — отмечает девушка.

"Перед Навроцким был хороший президент, Дуда, я его знала, потому что бывала в Польше не раз. А этот — я против. Я не понимаю, как можно после всего сказать такое", — делится эмоциями туристка.

"Украина — независимое государство. И она достойна быть в составе ЕС. Это укрепит и нас, и сам Евросоюз", — говорит респондентка.

Добавим, новый президент Польши Кароль Навроцкий во время своего первого выступления выразил обеспокоенность расширением ЕС за счет Украины, указав на "риски для европейской стабильности", потерю баланса интересов и "необходимость защищать внутренний рынок от нестабильности Востока".

Такие слова сразу вызвали возмущение не только в Украине, но и среди ряда польских политиков, которые подчеркивают: позиция президента может не совпадать с парламентским большинством и настроениями польского общества.

Напомним, мы ранее писали, будет ли Польша продолжать партнерство с Украиной.

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