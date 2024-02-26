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Польські фермери розсипали на дорозі цвяхи та шурупи, — ЗМІ

26 лютого 2024 01:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Польські фермери розсипали на дорозі цвяхи та шурупи, — ЗМІ
Чоловік тримає шурупи та цвяхи в руках. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Польські фермери, які блокують кордон України з Польщею, на контрольно-пропускному пункті "Рава-Руська — Гребенне" розсипали по дорозі цвяхи та шурупи. Українські водії стверджують, що винуватцями інциденту є саме поляки.

Відповідне відео опублікував телеканал "Конкурент TV" на своєму YouTube-каналі в неділю, 25 лютого.

Інцидент із цвяхами та шурупами на кордоні

За словами одного з водіїв, поляки їхали на пікапі й розкидали шурупи та цвяхи з багажника. Чоловіки показали, скільки їм вдалося зібрати гострих предметів біля однієї з вантажівок.

"Ймовірно, польські фермери зробили це, аби українські водії, які й так стоять у черзі, пробили колеса та не змогли продовжити рух", — припускає журналістка.

Польські фермери розсипали на дорозі цвяхи та шурупи, — ЗМІ - фото 1
Цвяхи та шурупи, які назбирали водії. Фото: скриншот

На місце події прибули правоохоронці та працівники комунальних служб, які мали розчистити дорогу від цвяхів та шурупів, щоб машини, автобуси та фури могли безпечно продовжити шлях.

Нагадаємо, що польські фермери відновили протест на одному з пунктів пропуску, що на кордоні України з Польщею. Внаслідок цього на кордоні з Україною сформувалася черга з вантажівок.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на блокаду польсько-українського кордону.

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