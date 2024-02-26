Польские фермеры рассыпали по дороге гвозди и шурупы, — СМИ

Мужчина держит шурупы и гвозди в руках. Фото: скриншот

Польские фермеры, блокирующие границу Украины с Польшей, на контрольно-пропускном пункте "Рава-Русская — Гребенное" рассыпали по дороге гвозди и шурупы. Украинские водители утверждают, что виновниками инцидента являются именно поляки.

Соответствующее видео опубликовал телеканал "Конкурент TV" на своем YouTube-канале в воскресенье, 25 февраля.

Инцидент с гвоздями и шурупами на границе

По словам одного из водителей, поляки ехали на пикапе и разбрасывали шурупы и гвозди из багажника. Мужчины показали, сколько им удалось собрать острых предметов у одного из грузовиков.

"Вероятно, польские фермеры сделали это, чтобы и стоящие в очереди украинские водители пробили колеса и не смогли продолжить движение", — предполагает журналистка.

Гвозди и шурупы, которые собрали водители. Фото: скриншот

На место происшествия прибыли правоохранители и работники коммунальных служб, которые должны расчистить дорогу от гвоздей и шурупов, чтобы машины, автобусы и фуры могли безопасно продолжить путь.

Напомним, что польские фермеры возобновили протест на одном из пунктов пропуска на границе Украины с Польшей. В результате на границе с Украиной сформировалась очередь из грузовиков.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на блокаду польско-украинской границы.