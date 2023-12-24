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Польські фермери завершили блокаду пункту пропуску "Медика — Шегині"

24 грудня 2023 11:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Польські фермери завершили блокаду пункту пропуску "Медика — Шегині"
Страйк польських фермерів на кордоні. Фото: Суспільне
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Польські фермери завершили блокування перед пунктом пропуску на кордоні з Україною "Медика — Шегині". Акція завершилася сьогодні, 24 грудня, о 9:30.

Про це повідомляє МВС України.

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У зв'язку із завершенням блокади польськими фермерами пункту пропуску, оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі. 

"Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису МВС України

Нагадаємо, що 22 грудня Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що хоче розблокувати рух вантажівок на українсько-польському кордоні. Він планує це зробити до початку новорічних свят.

Того ж дня, в уряді Польщі заявили про узгодження останніх деталей остаточної домовленості з польськими далекобійниками-протестувальниками на кордоні з Україною. 

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