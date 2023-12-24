Польські фермери завершили блокаду пункту пропуску "Медика — Шегині"

Страйк польських фермерів на кордоні. Фото: Суспільне

Польські фермери завершили блокування перед пунктом пропуску на кордоні з Україною "Медика — Шегині". Акція завершилася сьогодні, 24 грудня, о 9:30.

Про це повідомляє МВС України.

Читайте також:

Завершилась блокада польських фермерів

У зв'язку із завершенням блокади польськими фермерами пункту пропуску, оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі.

"Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису МВС України

Нагадаємо, що 22 грудня Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що хоче розблокувати рух вантажівок на українсько-польському кордоні. Він планує це зробити до початку новорічних свят.

Того ж дня, в уряді Польщі заявили про узгодження останніх деталей остаточної домовленості з польськими далекобійниками-протестувальниками на кордоні з Україною.