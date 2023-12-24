Польские фермеры завершили блокаду пункта пропуска "Медика — Шегини"

Забастовка польских фермеров на границе. Фото: Суспільне

Польские фермеры завершили блокировку перед пунктом пропуска на границе с Украиной "Медика — Шегини". Акция завершилась сегодня, 24 декабря, в 9.30.

Об этом сообщает МВД Украины.

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В связи с завершением блокады польскими фермерами пункта пропуска, оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме.

"Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков", — говорится в сообщении.

Скриншот поста МВД Украины

Напомним, 22 декабря Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что хочет разблокировать движение грузовиков на украинско-польской границе. Он планирует это сделать к началу новогодних праздников.

В тот же день в правительстве Польши заявили о согласовании последних деталей окончательной договоренности с польскими дальнобойщиками-протестирователями на границе с Украиной.