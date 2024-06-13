Студента Львівського університету внутрішніх справ затримали під час втечі до Польщі

Українські прикордонники. Фото ілюстративне: ДПСУ

Польські прикордонники затримали студента 4 курсу Львівського університету внутрішніх справ, який намагався втекти до Польщі. Згідно із постановою, Сокальський районний суд Львівської області оштрафував студента на 8 500 грн та зобов'язав сплатити 605 грн судового збору.

Про це повідомило видання Lviv.media у четвер, 13 червня.

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Незаконний перетин кордону студентом

У п'ятницю, 17 травня, о 00:30 Владислав Б. разом з іншою особою незаконно перетнув кордон з України до Польщі, обминаючи пункт пропуску. Проте польські прикордонники затримали його і повернули в Україну.

Студент не з'явився до суду на розгляд справи і не повідомив про причини своєї відсутності. Внаслідок чого Сокальський районний суд Львівської області оштрафував студента 4 курсу Львівського державного університету внутрішніх справ за спробу нелегально перетнути кордон з Польщею.

"Суд оштрафував його на 8500 грн та зобов’язав сплатити 605 грн судового збору", — йдеться в повідомленні

Про це стало відомо з постанови, опублікованої 12 червня в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Проте постанова ще може бути оскаржена протягом десяти днів з моменту її винесення.

Нагадаємо, на Вінниччині прикордонники затримали в лісі біля кордону 13 ухилянтів. Чоловіки прямували в напрямку кордону з Молдовою.

Також прикордонники зупинили два автомобілі, в яких перебували семеро чоловіків у Чернівецькій області. Їх планували вивезти до Румунії в обхід пунктів пропуску на кордоні.