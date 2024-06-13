Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Польские пограничники задержали студента, который незаконно пересек границу —приговор суда arrow

Польские пограничники задержали студента, который незаконно пересек границу —приговор суда

13 июня 2024 13:42
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Студента Львовского университета внутренних дел задержали во время бегства в Польшу
Украинские пограничники. Фото иллюстративное: ГНСУ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Польские пограничники задержали студента 4 курса Львовского университета внутренних дел, пытавшегося сбежать в Польшу. Согласно постановлению, Сокальский районный суд Львовской области оштрафовал студента на 8500 грн и обязал уплатить 605 грн судебного сбора.

Об этом сообщило издание Lviv.media в четверг, 13 июня.

Читайте также:

Незаконное пересечение границы студентом

В пятницу, 17 мая, в 00:30 Владислав Б. вместе с другим лицом незаконно пересек границу из Украины в Польшу, минуя пункт пропуска. Однако польские пограничники задержали его и вернули в Украину.

Студент не явился в суд на рассмотрение дела и не сообщил о причинах своего отсутствия. В результате чего Сокальский районный суд Львовской области оштрафовал студента 4 курса Львовского государственного университета внутренних дел за попытку нелегально пересечь границу с Польшей.

"Суд оштрафовал его на 8500 грн и обязал уплатить 605 грн судебного сбора ", — говорится в сообщении

Об этом стало известно из постановления, опубликованного 12 июня в Едином государственном реестре судебных решений. Однако постановление еще может быть обжаловано в течение десяти дней с момента его вынесения.

Напомним, в Винницкой области пограничники задержали в лесу у границы 13 уклонистов. Мужчины направлялись в направлении границы с Молдовой.

Также пограничники остановили два автомобиля, в которых находились семь мужчин в Черновицкой области. Их планировали вывезти в Румынию в обход пунктов пропуска на границе.

суд
студенты
Польша
пограничники
Украина
граница
штраф
Львовская область
наказание
Львов
правосудие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос