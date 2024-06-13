Студента Львовского университета внутренних дел задержали во время бегства в Польшу

Украинские пограничники. Фото иллюстративное: ГНСУ

Польские пограничники задержали студента 4 курса Львовского университета внутренних дел, пытавшегося сбежать в Польшу. Согласно постановлению, Сокальский районный суд Львовской области оштрафовал студента на 8500 грн и обязал уплатить 605 грн судебного сбора.

Об этом сообщило издание Lviv.media в четверг, 13 июня.

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Незаконное пересечение границы студентом

В пятницу, 17 мая, в 00:30 Владислав Б. вместе с другим лицом незаконно пересек границу из Украины в Польшу, минуя пункт пропуска. Однако польские пограничники задержали его и вернули в Украину.

Студент не явился в суд на рассмотрение дела и не сообщил о причинах своего отсутствия. В результате чего Сокальский районный суд Львовской области оштрафовал студента 4 курса Львовского государственного университета внутренних дел за попытку нелегально пересечь границу с Польшей.

"Суд оштрафовал его на 8500 грн и обязал уплатить 605 грн судебного сбора ", — говорится в сообщении

Об этом стало известно из постановления, опубликованного 12 июня в Едином государственном реестре судебных решений. Однако постановление еще может быть обжаловано в течение десяти дней с момента его вынесения.

Напомним, в Винницкой области пограничники задержали в лесу у границы 13 уклонистов. Мужчины направлялись в направлении границы с Молдовой.

Также пограничники остановили два автомобиля, в которых находились семь мужчин в Черновицкой области. Их планировали вывезти в Румынию в обход пунктов пропуска на границе.