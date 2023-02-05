З ним пішла частинка Львова — 5 лютого раптово помер львівський краєзнавець Петро Радковець

Петро Радковець

У неділю, 5 лютого, у Львові раптово помер відомий екскурсовод Петро Радковець. Чоловік пішов із життя у віці 59 років.

Про це повідомила його донька Катерина Радковець і мер Львова Андрій Садовий.

Смерть Петра Радковця

Причину смерті Петра Радковця не розголошують.

"Ми не можемо оговтатися від такої раптової втрати. Завжди справедливий, з почуттям гумору і справжній фанат Львова. Навіть у важкі часи купував старі фотографії і вивчав історію. Тато завжди казав, що він професійний львів'янин та батяр", — йдеться у повідомленні доньки.

Співчуття з приводу смерті Петра Радковця висловив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Разом з ним пішла частинка Львова, частинка нашої історії. Я не знаю, хто краще за Петра зможе її переказати", — написав Садовий.

Більше інформації щодо похорону буде згодом.

Нагадаємо, 29 січня на 94-му році життя помер поет-шістдесятник Дмитро Павличко. Загиблий має звання Героя України. Окрім того, Павличко був кавалером ордена Ярослава Мудрого IV, V ступеня, ордена "За заслуги" III ступеня, ордена Свободи. Також він лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка.