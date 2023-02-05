С ним пошла часть Львова — 5 февраля внезапно умер львовский краевед Петр Радковец

Умер известный львовский гид и краевед Петр Радковец
В воскресенье, 5 февраля, во Львове внезапно умер известный экскурсовод Петр Радковец. Он ушел из жизни в возрасте 59 лет.
Об этом сообщила его дочь Екатерина Радковец и мэр Львова Андрей Садовый.
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Смерть Петра Радковца
Причину смерти Петра Радковца не разглашают.
"Мы не можем оправиться от такой внезапной потери. Всегда справедливый, с чувством юмора и настоящий фанат Львова. Даже в трудные времена покупал старые фотографии и изучал историю. Папа всегда говорил, что он профессиональный львовянин и батяр", — говорится в сообщении дочери.
Соболезнования по поводу смерти Петра Радковца выразил городской голова Львова Андрей Садовый.
"Вместе с ним пошла частица Львова, частица нашей истории. Я не знаю, кто лучше Петра сможет ее пересказать", — написал Садовый.
Больше информации о похоронах будет позже.
Напомним, 29 января на 94-м году жизни скончался поэт-шестидесятник Дмитрий Павлычко. У погибшего звания Героя Украины. Кроме того, Павлычко был кавалером ордена Ярослава Мудрого IV, V степени, ордена "За заслуги" III степени, ордена Свободы. Также он лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.