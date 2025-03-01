Ярослав Мотика помер у віці 82 роки — що про нього відомо

Скульптур Ярослав Мотика. Фото: facebook/andriy.sadovyi

У Львові 1 березня помер видатний скульптор Ярослав Мотика. Він заслужений митець України, лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка та член Національної спілки художників України.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook.

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"На 82-му році життя відійшов у вічність відомий львівський скульптор Ярослав Мотика. Його роботи змінили мистецьке обличчя Львова, зробивши його живим і чуттєвим. Камінь та бронза в його руках ставали історією, емоціями, пам’яттю", — написав Садовий.

Він розповів, що Львів завжди був містом натхнення для митця. Львів'яни завжди будуть берегти і розповідати майбутнім поколінням його творчість.

Скриншот допису Андрія Садового

Водночас очільник Львівської ОВА Максим Козицький наголосив, що скульптури Мотики — це не просто мистецтво, а "зафіксовані в глині, бронзі, камені та дереві символи нашої епохи".

"Дякую за те, що мав честь знати вас особисто і надихатися теплом нашого спілкування та вашими поглядами на життя, мистецтво й світ. Щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто розуміє цінність творчості Ярослава Миколайовича", — висловив співчуття Козицький.

Скриншот допису Максима Козицького

Що відомо про митця

Як відомо, Ярослав Мотика народився 10 січня 1943 року у селі Староміщина у Тернопільській області. Незадовго його сім'я переїхала до Львова і там Ярослав відвідував художню школу і закінчив Львівський інститут прикладного та декоративного мистецтва.

У Стрийському парку знаходиться скульптура митця "Лілея", яку він робив для дипломної роботи. Вона одна з найвідоміших й всьому світі. У 1972 році Ярослав Мотика став лауреатом Державної премії України імені Тараса Шевченка.

Митець працював у галузі станкової, декоративної та монументальної скульптури, пластики малих форм і художньої кераміки.

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