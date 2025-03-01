Ярослав Мотыка умер в возрасте 82 лет — что о нем известно

Скульптур Ярослав Мотыка. Фото: facebook/andriy.sadovyi

Во Львове 1 марта умер выдающийся скульптор Ярослав Мотыка. Он заслуженный художник Украины, лауреат Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко и член Национального союза художников Украины.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

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"На 82-м году жизни отошел в вечность известный львовский скульптор Ярослав Мотыка. Его работы изменили художественное лицо Львова, сделав его живым и чувственным. Камень и бронза в его руках становились историей, эмоциями, памятью", — написал Садовый.

Он рассказал, что Львов всегда был городом вдохновения для художника. Львовяне всегда будут беречь и рассказывать будущим поколениям его творчество.

Скриншот сообщения Андрея Садового

В то же время глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что скульптуры Мотыки — это не просто искусство, а "зафиксированные в глине, бронзе, камне и дереве символы нашей эпохи".

"Спасибо за то, что имел честь знать вас лично и вдохновляться теплом нашего общения и вашими взглядами на жизнь, искусство и мир. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто понимает ценность творчества Ярослава Николаевича", — выразил соболезнования Козицкий.

Скриншот сообщения Максима Козицкого

Что известно о художнике

Как известно, Ярослав Мотыка родился 10 января 1943 года в селе Старомищина в Тернопольской области. Вскоре его семья переехала во Львов и там Ярослав посещал художественную школу и окончил Львовский институт прикладного и декоративного искусства.

В Стрыйском парке находится скульптура художника "Лилия", которую он делал для дипломной работы. Она одна из самых известных и всем мире. 1972 году Ярослав Мотыка стал лауреатом Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Он работал в области станковой, декоративной и монументальной скульптуры, пластики малых форм и художественной керамики.

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