Понад 2 млн збитків у Львові — судитимуть посадовців університету

Понад 2 млн збитків у Львові — судитимуть посадовців університету

Дата публікації: 8 жовтня 2025 13:05
Махінації із закупівлями у Львівському університеті — викрили чиновників
Затримання підозрюваних. Фото: Нацполіція

У Львові викрили посадовців одного з університетів, які провернули махінації із закупівлями техніки. Фігурантам загрожує до шести років ув'язнення.

Про це повідомили у Національній поліції Україні 8 жовтня. 

Читайте також:

Махінації із закупівлями у Львівському університеті

За даними слідства, перший проректор та начальник відділу державних закупівель одного з університетів Львова умисно завищили закупівельні ціни на комп’ютерне обладнання та спеціальні технічні прилади. Зазначається, що розслідування велося в межах двох окремих кримінальних проваджень. 

Відомо, що перше провадження стосувалося закупівлі мікроскопів та камер до них. Правоохоронці з'ясували, що посадовці заздалегідь прописали умови тендеру під конкретних постачальників, пов’язаних із ними, та придбали обладнання за завищеними цінами. Сума завданих збитків склала понад 1,14 млн грн. У липні 2025 року обвинувальний акт у цьому провадженні було скеровано до суду.

Друге провадження стосувалося закупівлі комп’ютерного обладнання. Первинно розмір збитків становив 696 тис. грн, однак після проведення додаткових експертиз сума підтверджених збитків зросла до 1,2 млн грн. Двом фігурантам було вручено обвинувальний акт, і провадження скеровано до суду.

Під час розслідування один з фігурантів також намагався надати правоохоронцям підроблені докази, аби уникнути кримінальної відповідальності.

Яке покарання чекає на зловмисників

Обидва обвинувальні акти скеровані до суду за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 1 ст. 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу).

Обвинуваченим загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, чиновник КМДА переплатив 11 млн під час закупівлі авто для ДСНС. Йому повідомили про підозру у службовій недбалості.

Також ми писали, у Києві викрили посадовців, які розікрали гроші на закупівлях карет "швидких". Вони завдали збитків державі на понад 1,9 млн грн. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
