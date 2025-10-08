Махинации с закупками во Львовском университете — разоблачили чиновников

Задержание подозреваемых. Фото: Нацполиция

Во Львове разоблачили должностных лиц одного из университетов, которые провернули махинации с закупками техники. Фигурантам грозит до шести лет заключения.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины 8 октября.

Махинации с закупками во Львовском университете

По данным следствия, первый проректор и начальник отдела государственных закупок одного из университетов Львова умышленно завысили закупочные цены на компьютерное оборудование и специальные технические приборы. Отмечается, что расследование велось в рамках двух отдельных уголовных производств.

Известно, что первое производство касалось закупки микроскопов и камер к ним. Правоохранители выяснили, что чиновники заранее прописали условия тендера под конкретных поставщиков, связанных с ними, и приобрели оборудование по завышенным ценам. Сумма нанесенного ущерба составила более 1,14 млн грн. В июле 2025 года обвинительный акт в этом производстве был направлен в суд.

Второе производство касалось закупки компьютерного оборудования. Первоначально размер ущерба составлял 696 тыс. грн, однако после проведения дополнительных экспертиз сумма подтвержденных убытков выросла до 1,2 млн грн. Двум фигурантам был вручен обвинительный акт, и производство направили в суд.

В ходе расследования один из фигурантов также пытался предоставить правоохранителям поддельные доказательства, чтобы избежать уголовной ответственности.

Какое наказание ждет злоумышленников

Оба обвинительных акта направлены в суд по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 1 ст. 384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа).

Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и штрафом до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

