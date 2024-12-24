Прогноз погоди у Львові 25 грудня — синоптики попереджають про небезпеку

Мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові в середу, 25 грудня, хмарною з проясненнями. Упродовж дня невеликий сніг або мокрий сніг, а також сильний вітер.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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За прогнозами синоптиків, вночі та вранці у Львові буде невеликий мокрий сніг, проте вдень без опадів.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах -2...4 °C, а вдень 0...-2 °C. Вітер північний, 5 – 10 м/с

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В області завтра також буде хмарна погода. Вночі по всій території, вдень місцями невеликий мокрий сніг, слабке налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі опуститься до 0...-5 °C, а вдень -2...+3 °C.

Крім того, синоптики попереджають про сильний вітер поривами 7-12 /с.

Скриншот допису центру з гідрометеорології

Нагадаємо, 25 грудня у Києві та області оголосили небезпеку першого рівня. Причиною є туман, який може призвести до ускладнення руху.

Крім того, хмарна погода завтра буде і в Харкові. Однак опадів не прогнозується.