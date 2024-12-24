Прогноз погоды во Львове 25 декабря — синоптики предупреждают об опасности

Мокрый снег. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове в среду, 25 декабря, будет облачной с прояснениями. Днем небольшой снег или мокрый снег, а также сильный ветер.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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По прогнозам синоптиков, ночью и утром во Львове будет небольшой мокрый снег, днем без осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -2...4 °C, а днем 0...-2 °C. Ветер северный, 5-10 м/с

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В области завтра также облачная погода. Ночью на всей территории, днем местами небольшой мокрый снег, слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 0...-5 °C, а днем -2...+3 °C.

Кроме того, синоптики предупреждают о сильном ветре порывами 7-12/с.

Скриншот сообщения центра по гидрометеорологии

Напомним, 25 декабря в Киеве и области объявили опасность первого уровня. Причиной является туман, который может привести к усложнению движения.

Кроме того, облачная погода завтра будет и в Харькове. Однако осадков не прогнозируется.