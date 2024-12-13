Ожеледиця на дорозі. Фото: РБК-Україна

Завтра у Львові та області буде хмарна погода. Можливий мокрий сніг, а на дорогах буде ожеледиця. В регіоні стовпчики термометра опустяться до -11 °C.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології у п'ятницю, 13 грудня.

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Погода у Львові 14 грудня

У Львові в суботу прогнозують похолодання. Температура вночі -7...-9 °C, вдень -1...+1 °C. Протягом дня буде хмарне небо, можливий мокрий сніг. Крім того, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в регіоні — на дорогах буде ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Попередження про ожеледицю. Фото: скриншот

Погода у Львівській області 14 грудня

У Львівській області в суботу буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише в другій половині дня місцями можливий невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах — ожеледиця. Температура вночі -6...-11 °C, вдень -3...+2 °C.

Прогноз погоди у Львові та області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові та області завтра, 14 грудня прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Синоптики попереджають про ожеледицю та пориви вітру.

В Україні в суботу, 14 грудня, буде холодна погода. У кількох областях температура повітря впаде до -14 °C.