Погода во Львове — прогноз от синоптиков на 14 декабря

Гололедица на дороге. Фото: РБК-Украина

Завтра во Львове и области будет облачная погода. Возможен мокрый снег, а на дорогах будет гололедица. В регионе температура опуститься до -11 °C.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии в пятницу, 13 декабря.

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Погода во Львове 14 декабря

Во Львове в субботу прогнозируют похолодание. Температура ночью -7...-9 °C, днем -1...+1°C. В течение дня будет облачное небо, возможен мокрый снег. Кроме того, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в регионе — на дорогах будет гололедица. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Предупреждение о гололедице. Фото: скриншот

Погода во Львовской области 14 декабря

Во Львовской области в субботу облачно с прояснениями. Без осадков, лишь во второй половине дня местами возможен небольшой снег и мокрый снег. На дорогах — гололедица. Температура ночью -6...-11 °C, днем -3...+2 °C.

Прогноз погоды в Львове и областе. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове и области завтра, 14 декабря, прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Синоптики предупреждают о гололедице и порывах ветра.

В Украине в субботу 14 декабря будет холодная погода. В нескольких областях температура воздуха упадет до -14 °C.