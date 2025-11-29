Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Попередження про небезпеку — як зіпсується погода у Львові завтра

Попередження про небезпеку — як зіпсується погода у Львові завтра

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 22:54
Погода у Львові на завтра 30 листопада — яка небезпека
Люди переходять дорогу в туман. Ілюстративне фото: ДСНС

У Львові в неділю, 30 листопада, погіршаться погодні умови. Синоптики попереджають про густий туман та закликають водіїв і пішоходів бути уважними на дорогах.

Про це повідомляє Львівський гідрометцентр.

Реклама
Читайте також:

Погода у Львові 30 листопада

За прогнозом синоптиків, на погодні умови впливатиме поле пониженого атмосферного тиску. Зокрема, буде хмарно з проясненням, без опадів. На Львівщині подекуди можлива ожеледиця. Вітер незначний — 3-8 м/с, південно-східного напрямку.

Температура повітря у Львові вночі +2...+4 °C, вдень повітря може прогрітися до +5...+7 °C. По області вночі стовпчики термометрів зупиняться на поділках в межах 0...+5 °C, однак вдень буде тепліше — +4...+9 °C. 

Погода у Львові на завтра 30 листопада 2025 року
Температурні зміни у Львові 28 листопада-3 грудня. Фото: facebook.com/LvivMeteo


Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий, у зв'язку з густим туманом, який очікується вночі та першій половині дня 30 листопада. Можлива погана видимість на 200-500 м.

Погода на завтра 30.11.2025
Попередження про густий туман у Львові 30 листопада. Фото: facebook.com/LvivMeteo

Нагадаємо, що синоптики оприлюднили прогноз погоди у грудні 2025 року. Дізнайтеся, що готує українцям зима.

Також ми повідомляли, що у зв'язку з російськими атаками на українські енергооб'єкти Укренерго запровадило графіки відключення на 30 листопада.

погода Львів Укргідрометцентр синоптик небезпека туман
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації