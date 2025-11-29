Погода у Львові на завтра 30 листопада — яка небезпека

Люди переходять дорогу в туман. Ілюстративне фото: ДСНС

У Львові в неділю, 30 листопада, погіршаться погодні умови. Синоптики попереджають про густий туман та закликають водіїв і пішоходів бути уважними на дорогах.

Про це повідомляє Львівський гідрометцентр.

Погода у Львові 30 листопада

За прогнозом синоптиків, на погодні умови впливатиме поле пониженого атмосферного тиску. Зокрема, буде хмарно з проясненням, без опадів. На Львівщині подекуди можлива ожеледиця. Вітер незначний — 3-8 м/с, південно-східного напрямку.

Температура повітря у Львові вночі +2...+4 °C, вдень повітря може прогрітися до +5...+7 °C. По області вночі стовпчики термометрів зупиняться на поділках в межах 0...+5 °C, однак вдень буде тепліше — +4...+9 °C.

Температурні зміни у Львові 28 листопада-3 грудня. Фото: facebook.com/LvivMeteo



Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий, у зв'язку з густим туманом, який очікується вночі та першій половині дня 30 листопада. Можлива погана видимість на 200-500 м.

Попередження про густий туман у Львові 30 листопада. Фото: facebook.com/LvivMeteo

