Погода во Львове на завтра 30 ноября — какая опасность во Львове

Люди переходят дорогу в туман. Иллюстративное фото: ГСЧС

Во Львове в воскресенье, 30 ноября, ухудшатся погодные условия. Синоптики предупреждают о густом тумане и призывают водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах.

Об этом сообщает Львовский гидрометцентр.

Погода во Львове 30 ноября

По прогнозу синоптиков, на погодные условия будет влиять поле пониженного атмосферного давления. В частности, будет облачно с прояснениями, без осадков. На Львовщине местами возможна гололедица. Ветер незначительный — 3-8 м/с, юго-восточного направления.

Температура воздуха во Львове ночью +2...+4 °C, днем воздух может прогреться до +5...+7 °C. По области ночью столбики термометров остановятся в пределах 0...+5 °C, однако днем будет теплее — +4...+9 °C.

Температурные изменения во Львове 28 ноября-3 декабря. Фото: facebook.com/LvivMeteo



Синоптики объявили І уровень опасности, желтый, в связи с густым туманом, который ожидается ночью и первой половине дня 30 ноября. Возможна плохая видимость на 200-500 м.

Предупреждение о густом тумане во Львове 30 ноября. Фото: facebook.com/LvivMeteo

