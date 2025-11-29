Видео
Предупреждение об опасности — как испортится погода во Львове

Предупреждение об опасности — как испортится погода во Львове

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 22:54
Погода во Львове на завтра 30 ноября — какая опасность во Львове
Люди переходят дорогу в туман. Иллюстративное фото: ГСЧС

Во Львове в воскресенье, 30 ноября, ухудшатся погодные условия. Синоптики предупреждают о густом тумане и призывают водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах.

Об этом сообщает Львовский гидрометцентр.

Читайте также:

Погода во Львове 30 ноября

По прогнозу синоптиков, на погодные условия будет влиять поле пониженного атмосферного давления. В частности, будет облачно с прояснениями, без осадков. На Львовщине местами возможна гололедица. Ветер незначительный — 3-8 м/с, юго-восточного направления.

Температура воздуха во Львове ночью +2...+4 °C, днем воздух может прогреться до +5...+7 °C. По области ночью столбики термометров остановятся в пределах 0...+5 °C, однако днем будет теплее — +4...+9 °C.

Погода у Львові на завтра 30 листопада 2025 року
Температурные изменения во Львове 28 ноября-3 декабря. Фото: facebook.com/LvivMeteo


Синоптики объявили І уровень опасности, желтый, в связи с густым туманом, который ожидается ночью и первой половине дня 30 ноября. Возможна плохая видимость на 200-500 м.

Погода на завтра 30.11.2025
Предупреждение о густом тумане во Львове 30 ноября. Фото: facebook.com/LvivMeteo

Напомним, что синоптики обнародовали прогноз погоды в декабре 2025 года. Узнайте, что готовит украинцам зима.

Также мы сообщали, что в связи с российскими атаками на украинские энергообъекты Укрэнерго ввело графики отключения на 30 ноября.

погода Львов Укргидрометцентр синоптик опасность туман
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
