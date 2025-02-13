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Пориви до 12 метрів — у Львові завтра буде небезпечна погода

13 лютого 2025 19:20
Світлана Силенко - Редактор
Погода у Львові 14 лютого — прогноз на завтра
Сильний вітер. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Львові та області в п'ятницю, 14 лютого, буде з мокрим снігом та дощем. Крім того, регіон накриє сильний вітер, пориви якого сягнуть 12 м/с.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології

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Погода у Львові 14 лютого

Синоптики прогнозують, що в п'ятницю у Львові та області буде хмарна погода. Вночі очікується невеликий сніг, а вранці та вдень — мокрий сніг, подекуди з дощем, туман та ожеледь.

Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах та закликають бути обережними. Крім того, буде північно-західний вітер поривами 7-12 м/с. 

Температура повітря в області вночі коливатиметься від 0 °C до -5 °C, а вдень підвищиться від -1 °C до +4 °C. 

Водночас у Львові вночі стовпчики термометрів показуватимуть -2...0 °C, а вдень — 0...+2 °C.

погода у Львові 14 лютого
Скриншот допису гідрометцентру

Попередження про небезпеку

Через сильну ожеледицю в регіоні синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий. Небезпека на дорогах триватиме до 17 лютого.

сильна ожеледиця у Львові 14 лютого
Скриншот допису гідрометцентру

Нагадаємо, сьогодні на Сонці трапилося десять потужних спалахів, тому упродовж дня метеозалежні люди можуть мати погане самопочуття. 

Крім того, 13 лютого майже у всіх областях вдень була плюсова температура.

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