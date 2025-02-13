Погода у Львові 14 лютого — прогноз на завтра

Сильний вітер. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області в п'ятницю, 14 лютого, буде з мокрим снігом та дощем. Крім того, регіон накриє сильний вітер, пориви якого сягнуть 12 м/с.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Львові 14 лютого

Синоптики прогнозують, що в п'ятницю у Львові та області буде хмарна погода. Вночі очікується невеликий сніг, а вранці та вдень — мокрий сніг, подекуди з дощем, туман та ожеледь.

Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах та закликають бути обережними. Крім того, буде північно-західний вітер поривами 7-12 м/с.

Температура повітря в області вночі коливатиметься від 0 °C до -5 °C, а вдень підвищиться від -1 °C до +4 °C.

Водночас у Львові вночі стовпчики термометрів показуватимуть -2...0 °C, а вдень — 0...+2 °C.

Скриншот допису гідрометцентру

Попередження про небезпеку

Через сильну ожеледицю в регіоні синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий. Небезпека на дорогах триватиме до 17 лютого.

Скриншот допису гідрометцентру

Нагадаємо, сьогодні на Сонці трапилося десять потужних спалахів, тому упродовж дня метеозалежні люди можуть мати погане самопочуття.

Крім того, 13 лютого майже у всіх областях вдень була плюсова температура.