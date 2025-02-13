Погода во Львове 14 февраля — прогноз на завтра

Сильный ветер. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и области в пятницу, 14 февраля, будет с мокрым снегом и дождем. Кроме того, регион накроет сильный ветер, порывы которого достигнут 12 м/с.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода во Львове 14 февраля

Синоптики прогнозируют, что в пятницу во Львове и области будет облачная погода. Ночью ожидается небольшой снег, а утром и днем — мокрый снег, местами с дождем, туман и гололед.

Водителей предупреждают о гололеде на дорогах и призывают быть осторожными. Кроме того, будет северо-западный ветер порывами 7-12 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от 0 °C до -5 °C, а днем поднимется от -1 °C до +4 °C.

В то же время во Львове ночью столбики термометров будут показывать -2...0 °C, а днем — 0...+2 °C.

Скриншот сообщения гидрометцентра

Предупреждение об опасности

Из-за сильного гололеда в регионе синоптики объявили І уровень опасности, желтый. Опасность на дорогах продлится до 17 февраля.

Скриншот сообщения гидрометцентра

Напомним, сегодня на Солнце произошло десять мощных вспышек, поэтому в течение дня у метеозависимых людей может быть плохое самочувствие.

Кроме того, 13 февраля почти во всех областях днем была плюсовая температура.