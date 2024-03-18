Порноакторка з Львівщини знялася з пораненими військовими для благодійного календаря

Актриса Юлія Сенюк із пораненим військовим. Фото: скриншот

Порноактриса з Львівщини Юлія Сенюк, відома по псевдоніму Джозефіна Джексон взяла участь у благодійній фотосесії з пораненими військовими, які потребують реабілітації. Мета проєкту — показати українських військових у незвичному амплуа.

Про це Юлія Сенюк повідомила на своїй сторінці в Instagram в суботу, 16 березня.

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Актриса зазначила, що метою фотосесії було показати військових у незвичайному амплуа — в елегантних костюмах та театральних образах, аби відкрити їх з нової сторони та подарувати їм відчуття впевненості та самодостатності. Ініціатива спрямована на зміну ставлення до поранених бійців, відмова від співчуття до надання підтримки та визнання їхньої сили.

Кошти від продажу календаря планують спрямувати на допомогу Центру складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки, з метою зібрати один мільйон гривень на потреби українських військових.

Ця благодійна акція є частиною зусиль Сенюк з надання допомоги військовим у період повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, боєць полку "Азов", двадцятиоднорічний бойовий медик "Оса" розповів подробиці свого поранення. Сам хлопець зазначає, що вижив, лише завдяки фарту.

Окрім того, чотири українські захисники отримали протези кінцівок у Вашингтоні.