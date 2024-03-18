Порноактриса из Львовской области снялась с ранеными военными для благотворительного календаря

Актриса Юлия Сенюк с раненым военным. Фото: скриншот

Порноактриса из Львовщины Юлия Сенюк, известная под псевдонимом Джозефина Джексон, приняла участие в благотворительной фотосессии с ранеными военными, нуждающимися в реабилитации. Цель проекта — показать украинских военных в необычном амплуа.

Об этом Юлия Сенюк сообщила на своей странице в Instagram в субботу, 16 марта.

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Актриса отметила, что целью фотосессии было показать военных в необычном амплуа — элегантных костюмах и театральных образах, чтобы открыть их с новой стороны и подарить им чувство уверенности и самодостаточности. Инициатива направлена на изменение отношения к раненым бойцам, отказ от сострадания к оказанию поддержки и признанию их силы.

Средства от продажи календаря планируют направить на помощь Центру сложного эндопротезирования, остеоинтеграции и бионики с целью собрать один миллион гривен на нужды украинских военных.

Эта благотворительная акция является частью усилий Сенюк по оказанию помощи военным в период полномасштабного вторжения.

Напомним, боец полка "Азов", двадцатиоднолетний боевой медик "Оса", рассказал подробности своего ранения. Сам парень отмечает, что выжил только благодаря фарту.

Кроме того, четыре украинских защитника получили протезы конечностей в Вашингтоне.