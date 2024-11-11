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Посадовиці Львівської обласної МСЕК повідомили про підозру

11 листопада 2024 13:34
Карина Приходько - Редактор
Посадовиця Львівської обласної МСЕК приховала від декларування мільйонні статки
Працівники ДБР у посадовиці Львівської обласної МСЕК. Фото: ДБР
Карина Приходько - Редактор

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру високопосадовиці Львівської обласної медико-соціальної експертної комісії. Вона підозрюється у декларуванні недостовірної інформації на мільйони гривень.

Про це повідомила пресслужба ДБР у понеділок, 11 листопада.

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У відомстві розповіли, що посадовиця не вказала у декларації за 2023 рік, що користується оформленими на родичів автомобілями BMW X5 2023 року та Mercedes GLE 2023 року. Загальна вартість машин становить майже 6 мільйонів гривень. А також "орендує" місце у паркінгу розташованому в її домі.

Таким чином вона підозрюється у декларуванні недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України). За це їй загрожує покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

"Також підозрюваній вручене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави та відсторонення від посади. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора", — додали в ДБР. 

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Скриншот допису ДБР

Нагадаємо, 5 жовтня ДБР затримало керівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу. Її підозрюють у незаконному збагаченні, а в її помешканні було знайдено майже 6 мільйонів доларів, коштовності та інше. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вже на початку листопада затримали голову МСЕК у Кіровоградській області. Вона вимагала гроші у паралізованого воїна ЗСУ. 

Львівська область корупція ДБР підозра МСЕК

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