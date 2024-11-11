Чиновница Львовской областной МСЭК скрыла от декларирования миллионное состояние

Работники ГБР в чиновника Львовской областной МСЭК. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении чиновнику Львовской областной медико-социальной экспертной комиссии. Она подозревается в декларировании недостоверной информации на миллионы гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в понедельник, 11 ноября.

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В ведомстве рассказали, что чиновник не указала в декларации за 2023 год, что пользуется оформленными на родственников автомобилями BMW X5 2023 года и Mercedes GLE 2023 года. Общая стоимость машин составляет около 6 миллионов гривен. А также "арендует" место в паркинге, расположенном в ее доме.

Таким образом, она подозревается в декларировании недостоверной информации (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины). За это ей грозит наказание в виде двух лет лишения свободы.

"Также подозреваемой вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога и отстранения от должности. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора", — добавили в ГБР.

Скриншот сообщения ГБР

Напомним, 5 октября ГБР задержало руководительницу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу. Ее подозревают в незаконном обогащении, а в ее доме было найдено почти 6 миллионов долларов, драгоценности и прочее. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Уже в начале ноября задержали главу МСЭК в Кировоградской области. Она требовала деньги у парализованного воина ВСУ.