Чому на Василя в Україні засівають зерном — історія та значення обряду

Зерно в руках. Фото: vorobus

Україна — країна з багатою культурною спадщиною та глибокими традиціями, що передаються з покоління в покоління. Однією з найяскравіших зимових традицій є посівання на Василя, яке відзначають у 2025 році 1 січня.

Чому важливо посівати на Новий рік, хто має право це робити та що промовляли посівальники, коли сіяли — у коментарі Новини.LIVE розповів заступник директора з наукової роботи музею Шевченківський гай Сергій Ципишев.

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В Україні цього року всі свята зсунулись на природні місця, коли Різдво є перед Новим роком, а свято святого Василя випадає на Новий рік — 1 січня. І це є дуже важливо, каже Ципишев.

"Посівання і прихід з добрими побажаннями на Новий рік є дуже важливим, тому що є такий термін як "полазник". Це той, хто перший прийшов на Новий рік до хати. І це мали бути хлопці, чим молодші, тим краще, бо вважається що він є чистіший, здоровіший. І власне, ця чистота приходить разом з ним до хати. А зерно — це символ врожаю, побажання гараздів", — зазначає етнограф.

Зі слів Сергія Ципишева, кожен регіон в Україні для посівання у Новий рік використовував своє зерно.

"Якщо Полісся — це було жито, Бойківщина — вівсом, Поділля — пшеницею. І були до того певні промовки, де бажали господарям гараздів в новому році, доброго врожаю та здоров'я", — додає Сергій Ципишев.

До слова, посівання на Василя — це не просто давній звичай, а справжній оберіг, що символізує віру в краще майбутнє, добробут і процвітання. Воно нагадує нам про важливість єдності, добра та оптимізму.

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