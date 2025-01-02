Почему на Василия в Украине засевают зерном — история и значение обряда

Посевание в Украине — почему на Новый год посевают зерном
Украина — страна с богатым культурным наследием и глубокими традициями, которые передаются из поколения в поколение. Одной из самых ярких зимних традиций является посевание на Василия, что отмечают в 2025 году 1 января.
Почему важно посевать на Новый год, кто имеет право это делать и что говорили посевальщики, когда посевали — в комментарии Новини.LIVE рассказал заместитель директора по научной работе музея Шевченковская гая Сергей Цыпишев.
В Украине в этом году все праздники сдвинулись на природные места, когда Рождество предстает перед Новым годом и праздник святого Василия выпадает на Новый год — 1 января. И это очень важно, говорит Цыпишев.
"Посевание и приход с добрыми пожеланиями на Новый год очень важен, потому что есть такой термин как "полазник". Это тот, кто первый пришел на Новый год в дом. И это должны быть ребята, чем младше, тем лучше, потому что считается что он чистее, здоровее. И собственно, эта чистота приходит вместе с ним в дом", — отмечает этнограф.
По словам Сергея Цыпишева, каждый регион в Украине для посевания в Новый год использовал свое зерно.
"Если Полесье — это была рожь, Бойковщина — овсом, Подолье — пшеницей. И были до того определенные посевалки, где желали хозяевам благополучия в новом году, хорошего урожая и здоровья", — добавляет Сергей Цыпишев.
К слову, посевание на Василия — это не просто давний обычай, а настоящий оберег, символизирующий веру в лучшее будущее, благополучие и процветание. Оно напоминает нам о важности единства, добра и оптимизма.
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