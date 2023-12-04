Посол України заявив про "точки дотику" з Польщею щодо блокування кордону

Українські вантажівки на польсько-українському кордоні. Фото: REUTERS/Yan Dobronosov

Переговори української сторони з урядом Польщі ще тривають, і вже знайдено певні точки дотику й компроміси щодо блокування кордону. Наразі немає жодних підстав, аби акції з обмеженням руху на кордоні тривали.

Про це заявив посол України в Польщі Василь Зварич у коментарі Укрінформу.

Читайте також:

Яка ситуація з блокуванням кордону

Зварич розповів, що Україна робить усе можливе, щоб цей протест швидше припинився і рух на кордоні був розблокований.

"Ми продовжуємо переговори з польським урядом, знайшли певні точки дотику й компроміси. І дуже сподіваємося, що для протестувальників цих пропозицій, які ми разом з польським урядом напрацювали, буде достатньо, аби припинити протест", — заявив посол.

Він нагадав, що кожний день протесту завдає величезних збитків не тільки українській економіці, а й бізнесу Польщі та інших країн. Окрім того, Зварич наголосив, що "немає жодних підстав, аби акції з обмеженням руху на кордоні тривали", адже всі питання, які турбують польських перевізників, можна вирішити за столом переговорів.

"Вимоги стосовно дозволів на міжнародні вантажні перевезення не є питаннями, які треба вирішувати вже зараз. Це є компетенцією ЄС, тож обговорювати це треба разом із Брюсселем. Але поки триває російська агресія, ми не можемо самі собі повернути ці дозволи, оскільки це ще більше вдарить по економіці України. А в умовах війни надходження до бюджету є вкрай необхідним для зміцнення обороноздатності Української держави", — підсумував посол.

Нагадаємо, на західному кордоні України пункт пропуску "Угринів — Долгобичув" відкриють для проїзду порожніх вантажівок. Це перший пункт у переліку заходів, які спрямовані на розблокування польсько-українського кордону.