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Посол Украины заявил о "точках соприкосновения" с Польшей по поводу блокирования границы

4 декабря 2023 08:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Посол Украины заявил о "точках соприкосновения" с Польшей по поводу блокирования границы
Украинские грузовики на польско-украинской границе. Фото: REUTERS/Yan Dobronosov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Переговоры украинской стороны с правительством Польши еще продолжаются, и уже найдены определенные точки соприкосновения и компромиссы по блокированию границы. Пока нет никаких оснований, чтобы акции с ограничением движения на границе продолжались.

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч в комментарии Укринформу.

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Зварыч рассказал, что Украина делает все возможное, чтобы этот протест быстрее прекратился и движение на границе было разблокировано.

"Мы продолжаем переговоры с польским правительством, нашли определенные точки соприкосновения и компромиссы. И очень надеемся, что для протестующих этих предложений, которые мы вместе с польским правительством наработали, будет достаточно, чтобы прекратить протест", — заявил посол.

Он напомнил, что каждый день протеста наносит огромный ущерб не только украинской экономике, но и бизнесу Польши и других стран. Кроме того, Зварыч подчеркнул, что "нет никаких оснований, чтобы акции с ограничением движения на границе продолжались", ведь все беспокоящие польских перевозчиков вопросы можно решить за столом переговоров.

"Требования относительно разрешений на международные грузовые перевозки не являются вопросами, которые нужно решать уже сейчас. Это компетенция ЕС, поэтому обсуждать это нужно вместе с Брюсселем. Но пока продолжается российская агрессия, мы не можем сами себе вернуть эти разрешения, поскольку это еще больше ударит по экономике Украины. А в условиях войны поступления в бюджет крайне необходимы для укрепления обороноспособности Украинского государства", — подытожил посол.

Напомним, на западной границе Украины пункт пропуска "Угринов — Долгобычев" будет открыт для проезда пустых грузовиков. Это первый пункт в перечне мер, направленных на разблокирование польско-украинской границы.

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