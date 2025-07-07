Заходи безпеки у ТЦК на Львівщині - що відомо

Працівники ТЦК та поліція. Фото: Судово-юридична газета

У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки Львівської області посилили режим безпеки. Це сталося через загрозу російських атак, які нещодавно сталися в аналогічних установах інших регіонів.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела у ТЦК.

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Серед заходів безпеки — підсилена пильність роти охорони, з металошукачем на вході.

Жодної інформації про можливу зміну адрес наразі немає.

Нагадаємо, що 7 липня під час атаки БпЛА по Харкову та Запоріжжю зафіксовані влучання в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП. Про це повідомили у Сухопутних військах.

Також 6 липня росіяни влучили у будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч.