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На Львовщине в ТЦК усилили меры безопасности — что известно

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 13:12
Меры безопасности в ТЦК на Львовщине - что известно
Сотрудники ТЦК и полиция. Фото: Судебно-юридическая газета

В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки Львовской области усилили режим безопасности. Это произошло из-за угрозы российских атак, которые недавно произошли в аналогичных учреждениях других регионов.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источники в ТЦК.

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Среди мер безопасности — усиленная бдительность роты охраны, с металлоискателем на входе.

Никакой информации о возможной смене адресов пока нет.

Напомним, что 7 июля во время атаки БпЛА по Харькову и Запорожью зафиксированы попадания в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП. Об этом сообщили в Сухопутных войсках.

Также 6 июля россияне попали в здание Кременчугского районного ТЦК и СП, а также в жилой дом рядом.

Львовская область обстрелы война в Украине ТЦК и СП війна
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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