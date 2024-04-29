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Посварився з батьками — у Львові з вікна військового ліцею випав 14-річний хлопець

29 квітня 2024 15:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Посварився з батьками — у Львові з вікна військового ліцею випав 14-річний хлопець
Медики на місці події. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Львові з вікна третього поверху військового ліцею імені Героїв Крут вистрибнув 14-річний хлопець. За попередньою інформацією, причиною спроби самогубства став конфлікт з батьками. 

Про це з посиланням на джерела у поліції повідомляє видання ZAXID.NET.

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Що відомо про інцидент

Як відомо, інцидент стався 28 квітня близько 11:00. Тоді з вікна третього поверху випав ліцеїст восьмого класу. Його госпіталізували до лікарні.

Станом на сьогодні, за словами керівника освітнього закладу, загрози для життя підлітка немає, його стан середньо-тяжкий.

Попередньо вдалося з'ясувати, що сам хлопець родом із Запоріжжя. Причиною спроби самогубства став в конфлікт з батьками, які наразі проживають у Туреччині. 

Наразі триває досудове розслідування. 

Нагадаємо, днями відома співачка Злата Огнєвіч згадала, як ледь не вкоротила собі віку. 

Перед цим стало відомо, що молода спортсменка Аріна Міхайліна раптово вчинила самогубство.

суїцид
Львів
самогубство
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лікарі
травма

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