Посварився з батьками — у Львові з вікна військового ліцею випав 14-річний хлопець
У Львові з вікна третього поверху військового ліцею імені Героїв Крут вистрибнув 14-річний хлопець. За попередньою інформацією, причиною спроби самогубства став конфлікт з батьками.
Про це з посиланням на джерела у поліції повідомляє видання ZAXID.NET.
Що відомо про інцидент
Як відомо, інцидент стався 28 квітня близько 11:00. Тоді з вікна третього поверху випав ліцеїст восьмого класу. Його госпіталізували до лікарні.
Станом на сьогодні, за словами керівника освітнього закладу, загрози для життя підлітка немає, його стан середньо-тяжкий.
Попередньо вдалося з'ясувати, що сам хлопець родом із Запоріжжя. Причиною спроби самогубства став в конфлікт з батьками, які наразі проживають у Туреччині.
Наразі триває досудове розслідування.
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