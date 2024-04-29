Посварився з батьками — у Львові з вікна військового ліцею випав 14-річний хлопець

Медики на місці події. Фото: скриншот з відео

У Львові з вікна третього поверху військового ліцею імені Героїв Крут вистрибнув 14-річний хлопець. За попередньою інформацією, причиною спроби самогубства став конфлікт з батьками.

Про це з посиланням на джерела у поліції повідомляє видання ZAXID.NET.

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Що відомо про інцидент

Як відомо, інцидент стався 28 квітня близько 11:00. Тоді з вікна третього поверху випав ліцеїст восьмого класу. Його госпіталізували до лікарні.

Станом на сьогодні, за словами керівника освітнього закладу, загрози для життя підлітка немає, його стан середньо-тяжкий.

Попередньо вдалося з'ясувати, що сам хлопець родом із Запоріжжя. Причиною спроби самогубства став в конфлікт з батьками, які наразі проживають у Туреччині.

Наразі триває досудове розслідування.

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