Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Поругался с родителями — во Львове из окна военного лицея выпал 14-летний парень arrow

Поругался с родителями — во Львове из окна военного лицея выпал 14-летний парень

29 апреля 2024 15:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Поругался с родителями — во Львове из окна военного лицея выпал 14-летний парень
Медики на месте происшествия. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во Львове из окна третьего этажа военного лицея имени Героев Крут выпрыгнул 14-летний парень. По предварительной информации, причиной попытки самоубийства стал конфликт с родителями.

Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает издание ZAXID.NET.

Читайте также:

Что известно об инциденте

Как известно, инцидент произошел 28 апреля около 11:00. Тогда из окна третьего этажа выпал лицеист восьмого класса. Его госпитализировали в больницу.

На сегодняшний день, по словам руководителя образовательного учреждения, угрозы для жизни подростка нет, его состояние средне-тяжелое.

Предварительно удалось выяснить, что сам парень родом из Запорожья. Причиной попытки самоубийства стал в конфликт с родителями, которые проживают сейчас в Турции.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, на днях известная певица Злата Огневич вспомнила, как едва не покончила с собой.

Перед этим стало известно, что молодая спортсменка Арина Михайлина внезапно совершила самоубийство.

суицид
Львов
самоубийство
школьники
врачи
травма

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

Розклад ефірів

Всі ефіри