Поругался с родителями — во Львове из окна военного лицея выпал 14-летний парень
Во Львове из окна третьего этажа военного лицея имени Героев Крут выпрыгнул 14-летний парень. По предварительной информации, причиной попытки самоубийства стал конфликт с родителями.
Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает издание ZAXID.NET.
Что известно об инциденте
Как известно, инцидент произошел 28 апреля около 11:00. Тогда из окна третьего этажа выпал лицеист восьмого класса. Его госпитализировали в больницу.
На сегодняшний день, по словам руководителя образовательного учреждения, угрозы для жизни подростка нет, его состояние средне-тяжелое.
Предварительно удалось выяснить, что сам парень родом из Запорожья. Причиной попытки самоубийства стал в конфликт с родителями, которые проживают сейчас в Турции.
В настоящее время продолжается досудебное расследование.
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