Поругался с родителями — во Львове из окна военного лицея выпал 14-летний парень

Медики на месте происшествия. Фото: скриншот с видео

Во Львове из окна третьего этажа военного лицея имени Героев Крут выпрыгнул 14-летний парень. По предварительной информации, причиной попытки самоубийства стал конфликт с родителями.

Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает издание ZAXID.NET.

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Что известно об инциденте

Как известно, инцидент произошел 28 апреля около 11:00. Тогда из окна третьего этажа выпал лицеист восьмого класса. Его госпитализировали в больницу.

На сегодняшний день, по словам руководителя образовательного учреждения, угрозы для жизни подростка нет, его состояние средне-тяжелое.

Предварительно удалось выяснить, что сам парень родом из Запорожья. Причиной попытки самоубийства стал в конфликт с родителями, которые проживают сейчас в Турции.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

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