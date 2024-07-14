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Потужна гроза вирує у Львові — через влучання блискавки зайнялися пожежі

14 липня 2024 22:53
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Сильна гроза у Львові 14 липня — відео наслідків негоди в місті
Блискавка влучила у Львові. Фото: t.me/zahidwtf_official
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Львів охопила сильна гроза в неділю, 14 липня. Внаслідок негоди блискавка влучила в електромережу, яка одразу ж зайнялась, а також спричинила пожежу на полі.

Відповідні відео ширять місцеві Telegram-канали.

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Гроза у Львові 14 липня

Сильна спека у Львові спричинила потужну негоду з блискавкою та зливою. За словами очевидців, такої грози давно не було в місті.

Як відомо, про грозову бурю у Львівській області 14 липня попереджали рятувальники ДСНС. 

Наслідки бурі у Львові 14 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "ДСНС Львів"

На відео видно, як раз по раз спалахує блискавка, яка вже встигла наробити лиха. Так, на вулиці Кобилиці у Франківському районі палає електромережа.

Водночас на Трускавецькій у тому ж районі зайнялось поле, однак вогнеборці не можуть підступитися до вогню.

Також сильна блискавка вдарила й на Левандівці, де теж зайнялась пожежа. Мешканці міста повідомляють про проблеми з електропостачанням.

За даними Telegram-каналу "Львівич", блискавка поцілила в трансформаторну підстанцію.

Водночас синоптики попереджали, що 14 липня західні області, зокрема Львівську, Закарпатську, Івано-Франківську, Рівненську, Волинську, Тернопільську та інші, накриє потужна гроза. Також повідомляли, що подекуди можливі град та сильний вітер до 15-20 м/с.  

Аномальна спека в Україні

Нагадаємо, що Україна перебуває в епіцентрі температурної аномалії. На території нашої держави спостерігаються потужні відхилення температури повітря — найбільша спека панувала у Миколаївській області, де позначка на термометрі досягла +40,2 °C. Крім того, зафіксували температурний рекорд і в Одесі, де повітря розігрілося до +35,7 °C.

Водночас у Черкасах у суботу, 13 липня, внаслідок спеки вибухнув автомобіль. Виявилось, що в машині був балон із киснем.

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